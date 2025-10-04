Suscribete a
ABC Premium

batalla por la aviación

El año en que el humilde taller de bicicletas de los hermanos Wright venció a la élite científica

GRANDES RIVALIDADES DE LA CIENCIA

El sueño de volar se convirtió en una batalla épica de orgullo, perseverancia y visión

Más allá del átomo: la rivalidad que definió la física del siglo XX

Los hermanos Wright, en una imagen de 1903, el mismo año en que hicieron volar por primera vez en la historia un aeroplano
Los hermanos Wright, en una imagen de 1903, el mismo año en que hicieron volar por primera vez en la historia un aeroplano archivo
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los albores del siglo XX el mundo entero miraba al cielo con una mezcla de asombro y escepticismo. Volar, ese anhelo tan antiguo como la humanidad, parecía estar al alcance de la mano, pero nadie sabía quién sería el primero en lograrlo.

En ... un rincón discreto de Dayton (Ohio) dos hermanos, Orville y Wilbur Wright, trabajaban en silencio, obsesionados con la idea de conquistar el aire. A cientos de kilómetros, en la capital de Estados Unidos, Samuel Pierpont Langley, director del prestigioso Smithsonian Institution, lideraba un proyecto respaldado por el gobierno y la élite científica. La carrera por el primer vuelo controlado de la Historia estaba servida y el desenlace sería tan inesperado como revolucionario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app