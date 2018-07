Luna de sangre Cómo, cuándo y dónde ver la Luna roja, el eclipse más largo del siglo Te indicamos cuál es el mejor momento para echar un vistazo según la ciudad en la que te encuentres

J. DE J.

Madrid Actualizado: 25/07/2018 20:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La noche de este viernes, 27 de julio, se producirá el eclipse lunar total más largo del siglo XXI. El fenómeno se prolongará durante casi cuatro horas, de las cuales una hora y casi 43 minutos será de fase total, es decir, nuestro satélite se oscurecerá por completo. Sin embargo, no desaparecerá del todo sino que, iluminada por la luz solar que pasa a través de la atmósfera de la Tierra, se verá teñida de rojo. Luna de sangre, la llaman. Para añadir un punto de brillo al espectáculo, Marte, que se acerca a nuestro planeta en su órbita, aparecerá junto a nuestro satélite con una luminosidad como no había mostrado en los últimos años.

A diferencia de los eclipses solares, en los que hace falta toda una parafernalia para no sufrir daños en la visión, en los de Luna no es necesario ningún instrumento para mirar al cielo. Acaso unos binoculares, si uno no quiere perderse detalle, y las ganas de mirar hacia arriba. Es imprescindible estar situados en un lugar sin obstáculos como grandes edificios o árboles que impidan la visión y si el sitio es algo elevado, mejor.

El eclipse será visible desde Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda. En España, empieza antes de que salga la Luna. Solo desde las Islas Baleares y la mitad oriental de la Península podrá ser posible observarla antes del inicio de la fase total. En el resto, emergerá totalmente eclipsada. Aquí te damos algunas indicaciones de cuándo comienza el show según la ciudad española en la que te encuentres, pero si la tuya no aparece o quieres saber más, te recomendamos que consultes la web del Instituto Geográfico Nacional, donde viene indicado provincia por provincia:

El eclipse parcial comienza a las 20.25 y se terminará a las 00.19 horas, mientras que el total comienza a las 21.30 horas hasta las 23.13.

Madrid:

Hora a la que sale la Luna: 21.28. El eclipse comenzará a dos minutos de entrar en su fase de totalidad.

La Coruña:

Hora a la que sale la Luna: 21.56. Nuestro satélite saldrá por el horizonte totalmente eclipsado.

Santander:

Hora a la que sale la Luna: 21.37. La Luna ya estará totalmente eclipsada.

Zaragoza:

Hora a la que sale la Luna: 21.20. Durante diez minutos, se podrá ver cómo la Luna se oscurece poco a poco hasta entrar en la fase de totalidad.

Barcelona:

Hora a la que sale la Luna: 21.07. Los barceloneses podrán ver durante algunos minutos cómo la oscuridad va devorando al satélite antes de la fase de totalidad.

Valencia:

Hora a la que sale la Luna: 21.12. Durante unos minutos, la Luna roja estará mordida.

Cádiz:

Hora a la que sale la Luna: 21.30. Coincide con la fase de totalidad.

Cáceres:

Hora a la que sale la Luna: 21.37. La Luna ya estará completamente eclipsada.

Palma de Mallorca:

Hora a la que sale la Luna: 21.00. Desde la isla podrán ver el eclipse parcial durante media hora antes de que la Luna se eclipse completamente.

Santa Cruz de Tenerife:

Hora a la que sale la Luna: 20.54. El eclipse parcial ya habrá comenzado y esperarán más de media hora hasta que comience el total.

🔭El viernes 27 de julio, atentos al cielo. la Luna 🌕 cruzará la sombra de la Tierra 🌍 durante 102 minutos, creando el eclipse lunar más largo del siglo XXI.



➡️Más info de @IAC_Astrofisica: https://t.co/AXAxRQwA1i

📡En directo: https://t.co/pHjxd7JAzJpic.twitter.com/g5fHhxGGSR — Ciencia, Innovación y Universidades (@CienciaGob) July 24, 2018

Para aquellos interesados, el próximo viernes 27 de julio a partir de las 22.00 horas, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el Planetario de Madrid y la Obra Social ‘La Caixa’ ofrecerán, en colaboración con la Agrupación Astronómica de Madrid AAM, una jornada de observación pública con telescopios en la explanada del Planetario, de acceso totalmente gratuito.