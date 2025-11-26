Suscribete a
ABC Premium

Ansiedad anticipatoria: cómo escapar del «¿y si sale mal?»

Esos pensamientos que te paralizan y te hacen sentir mal tienen los días contados si sigues estos consejos de experta

Cómo desarrollar una actitud exploradora para perder el miedo a los cambios

Qué es la ansiedad anticipatoria.
Qué es la ansiedad anticipatoria.
Melissa González

Melissa González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Imagina que tienes una entrevista de trabajo. No ha sucedido aún, pero ya sientes un nudo en el estómago. Piensas: «¿Y si me quedo en blanco?», «¿Y si no les gusto?», «¿Y si todo sale mal?»... Esa es la ansiedad anticipatoria: un mecanismo de ... defensa mental que intenta prepararnos para lo peor… aunque ese «peor» no haya ocurrido (y probablemente nunca ocurra).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app