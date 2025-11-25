Suscribete a
Cómo desarrollar una actitud exploradora para perder el miedo a los cambios

El psicólogo Tomás Navarro y la experta en bienestar emocional Núria Pablos enseñan a través del cuento 'Rita y el caparazón de oro' a trabajar la confianza para ver que también los problemas pueden ser una oportunidad de aprendizaje

Todos los artículos de Tomás Navarro en ABC

Cómo desarrollar una actitud exploradora para perder el miedo a los cambios
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

«¿Y si fuera posible cambiar la manera en la que vivo? ¿Y si aprendo otro idioma? ¿Y si me atrevo a hacer algo que nunca he probado? ¿Y si dejo el trabajo que tengo ahora para buscar otra actividad que me haga más feliz?... ... Cuenta el psicólogo Tomás Navarro (@tomasnavarropsi) que las preguntas que comienzan por «¿Y si...? o, como él mismo lo define, el »Ysiísmo« le ha acompañado toda su vida y suele estar detrás de una gran parte de sus atrevimientos y logros. De hecho defiende que aunque a menudo las personas actúan creyendo que tienen menos alternativas de las que realmente tienen y descartan opciones creyendo que no pueden hacerlas o que están fuera de su alcance, hay que tener presente que uno no puede creerse todo lo que percibe ni lo que piensa. Por eso siempre invita, tanto en sus libros, como en sus conferencias y en las redes sociales, a abrirse a nuevas opciones vitales y a utilizar el »Y si« de una forma positiva.

