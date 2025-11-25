Cómo desarrollar una actitud exploradora para perder el miedo a los cambios

«¿Y si fuera posible cambiar la manera en la que vivo? ¿Y si aprendo otro idioma? ¿Y si me atrevo a hacer algo que nunca he probado? ¿Y si dejo el trabajo que tengo ahora para buscar otra actividad que me haga más feliz?... ... Cuenta el psicólogo Tomás Navarro (@tomasnavarropsi) que las preguntas que comienzan por «¿Y si...? o, como él mismo lo define, el »Ysiísmo« le ha acompañado toda su vida y suele estar detrás de una gran parte de sus atrevimientos y logros. De hecho defiende que aunque a menudo las personas actúan creyendo que tienen menos alternativas de las que realmente tienen y descartan opciones creyendo que no pueden hacerlas o que están fuera de su alcance, hay que tener presente que uno no puede creerse todo lo que percibe ni lo que piensa. Por eso siempre invita, tanto en sus libros, como en sus conferencias y en las redes sociales, a abrirse a nuevas opciones vitales y a utilizar el »Y si« de una forma positiva.

Fruto de esa filosofía y de un trabajo conjunto en defensa de valores como la resiliencia, la curiosidad y la actitud exploradora ha escrito junto a su mujer, la divulgadora en temas de psicología, educación y salud; Núria Pablos (@nuriapablos), el cuento «para niños y para adultos» 'Rita y el caparazón de oro' (Zenith), una guía para aprender a enfrentar los miedos y a no rendirse frente a la adversidad.

La historia es sencilla: «Rita es una pequeña tortuga que vive felizmente en un hermoso bosque de pinos. Un día, mientras pasea distraída, cae por un barranco y se rompe el caparazón. A pesar de su herida, Rita no se rinde y, con la ayuda de sus nuevos amigos del bosque, emprende un valiente viaje para encontrar al Sabio Búho, quien puede curarla. En su camino, Rita tendrá que pasar por oscuros bosques, grandes acantilados y ríos caudalosos aprendiendo importantes lecciones». Pero lo que esconde cada una de sus páginas es mucho más.

Vuestro cuento arranca con ese momento en el que la tortuga Rita se le rompe el caparazón tras una caída. Ante ese problema, acude al conejo blanco. ¿Qué representa esa figura?

Núria Pablos: Es curioso que esa figura llame la atención porque cuando lo creamos queríamos haberle dado esa relevancia, pero después fuimos por otro lado. Pero me gusta eso de tener presente «el conejo blanco» de tu vida.

Tomás Navarro: Sí, es importante tener un círculo de calidad. Pero además tienes que estar receptivo. Unas personas son más reacias que otras a ampliar ese círculo, pero creo que hay que intentar tener siempre esa apertura. Podría decirse que encontrar un conejo blanco en la vida sería algo así como toparse con alguien aparentemente desinteresado, que parece guay pero que realmente no tiene por qué serlo. Y eso es algo que se puede ir viendo con el tiempo.

Núria: Incluso a veces podemos encontrar conejos blancos tóxicos. Pero, en general, para encontrar los que merecen la pena hay que ir con una actitud abierta y una mirada amable, que es la que nos va a permitir ver a aquellas personas que nos pueden ayudar. A veces estamos muy obcecados con lo nuestro y nos cuesta abrirnos a los demás.

Desafío, aventura, explorador... Son palabras muy presentes en el relato. ¿De qué manera ayudan estos mensajes en un contexto en el que es frecuente sobreproteger a los niños?

Núria: Un mensaje que les llega frecuentemente a los niños de los adultos es que todo es un problema. Hay un problema en el trabajo, hay un problema en la familia, hay un problema en la comunidad de vecinos... Pero es importante transmitir que no todo son problemas pues dependiendo de cómo los miremos pueden convertirse en desafíos. Los desafíos son para las personas que estás abiertas a explorar. Cambiar el concepto de problema por el del desafío o del reto cambia mucho todo.

Tomás: Eso es, porque los problemas se evitan y los desafíos se superan. Explorar es salir del círculo más cerrado y primitivo para ver qué más cosas hay en el mundo. Y aquí podemos poner un montón de ejemplos. Cuando son adolescentes y están en un equipo se les puede invitar a explorar otro equipo o a otra actividad deportiva si en esas no están bien. Y cuando uno es más mayor y no está bien en el trabajo puede explorar otros trabajos en lugar de quedarse ahí aguantando como si estuviese jubilado con 40 años.

¿Cómo beneficia tener esa actitud exploradora?

Tomás: Explorar es básico porque aporta muchas alternativas. Pero si no las buscas, no las vas a ver. Lo contrario de un explorador es alguien que se encierra en sí mismo o en lo que sabe o conoce y ya está. Pero lo desconocido no es peligroso, es desconocido. Explorar permite expandir tus posibilidades y cuando lo haces cabe la posibilidad de que estés mejor.

Núria: A veces en las familias no se permite desarrollar esta mentalidad exploradora pues algunos padres no quieren que sus hijos asuman determinados riesgos. Pero en este relato lo que contamos es que Rita se cae y se hace daño. Pero vive buenas experiencias y además al final se cura. Por eso desde el punto de vista familiar es importante recordar a los padres que los niños tienen que explorar, que es su misión en la vida. Salir y explorar y que es probable que alguna vez se hagan daño, aunque se lo pongamos fácil y lo hagan con seguridad. Abrirles esa burbuja les ayudará a que sepan que si se caen, podrán levantarse. Y lo harán ellos, con sus medios.

¿Es un cuento tanto para niños como para padres?

Tomás: Si, porque lo que intentamos transmitir es que a veces valoramos mal el daño y el riesgo de padecer. Pongo un ejemplo. Imagina que hay una persona que quiere explorar un trabajo nuevo porque está mal en el suyo. Cuando piensa en ello le vendrán pensamientos del tipo: no voy a encontrar otro trabajo, estaré dos meses sin trabajo, tendré ansiedad... Pero habría que preguntarse: ¿Cómo estás en el trabajo ahora? ¿Lo estás viviendo con ansiedad y sufriendo daño? Entonces tal vez habría que plantearse que ese supuesto daño que sufrirías al intentar buscar otro trabajo, tal vez sea menor al que estás sufriendo ahora.

El miedo es libre...

Tomás: Sí, muchas veces no exploramos y nos quedamos en un lugar en el que no estamos bien porque creemos que no podemos estar mejor en otro lado. Y el mensaje de 'Rita y el caparazón de oro' es precisamente ese: que hay que explorar porque nunca se sabe si vas a estar mejor que donde estás.

Otro de los mensajes que se transmite en el cuento es que uno es más fuerte de lo que cree...

Núria: A veces no sabemos que tenemos ciertas capacidades o ciertas fortaleza y sí que las tenemos. Puede ser que en algún momento haya que ponerse un poco límite para ser capaz de verlas. Y también a veces hay que ser capaz de pedir ayuda y eso también es un signo de fortaleza, no de debilidad. No pasa nada por pedir ayuda y por recibir ese empujoncito que nos ayude, como le pasa a Rita, a creer en nosotros. Y aquí hay otro mensaje que también es importante y es que Rita se cae y eso no significa que se haya equivocado y que no tenía que ir por ese sitio. Lo que significa es que Rita ha explorado, se ha caído y después se ha levantado y ha seguido su camino. No hay equivocación, hay vida. Y a veces nos empeñamos a decir a los niños que se han equivocado cuando se han caído o incluso algunas personas hasta les castigan si se caen. Es que eso me parece brutal. Me parece demoledor.

Tomás: Es cierto que cuando te adentras en terreno desconocido, no lo controlas y, por tanto pueden pasar cosas. Pero no es un error, es una consecuencia incómoda o algo que uno tiene que aprender. Y además muchas fortalezas no se activan hasta que no se necesitan. Y además uno no es consciente de que la tienes. De hecho en las situaciones desconocidas que no se controlan se tienen que desarrollar determinadas habilidades o incluso entrenarlas.

Hay un momento en el que Rita se dio cuenta de llorar y enfadarse no eran efectivos para lo que ella quería...

Tomás: Las reacciones de llorar o enfadarse ante situaciones que no salen bien son normales y habituales. Las tenemos y nos descargamos, por así decir. De hecho todas las emociones son necesarias. Si no, no las tendríamos. Pero aunque sean normales y sea normal que aparezcan, hay que hacer algo con ellas.

Núria: Claro, las tenemos que detectar cuando aparecen, dejarles su espacio y cuando ya han pasado, hay que ponerse a hacer algo con ello.

Tomás Navarro y Núria Pablos, en ABC r.a. Unidos por el bienestar emocional Tomás Navarro es un psicólogo enamorado de las personas. Es el fundador de una consultoría y de un centro de bienestar emocional. En la actualidad reparte su tiempo entre la escritura, la divulgación, la formación, la clínica y los procesos de asesoramiento y coaching personal y profesional. El autor se mueve entre Andorra y Barcelona, y ha publicado con gran éxito 'Piensa bonito', 'Wabi-Sabi', 'Kintsukuroi', y 'Fortaleza emocional'. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, entre ellos, el inglés, francés, chino, holandés, ruso y polaco. Núria Pablos es divulgadora en temas de psicología, educación, salud y calidad de vida. Experta en bienestar emocional, ha trabajado como consultora y formadora para empresas, administración pública, fundaciones y otras entidades no lucrativas durante 20 años; en 2002 fundó una consultoría especializada en bienestar emocional en el trabajo y en el año 2008 fundó un centro de bienestar emocional dirigido a particulares, pionero en su campo. Tiene una amplia experiencia en campañas educativas, de sensibilización, de promoción de la salud, el bienestar y la mejora de la calidad de vida dirigidas a población en general y a diferentes colectivos específicos. Actualmente reparte su tiempo entre el asesoramiento a centros educativos y familias, la creación de material didáctico y formativo para entornos presenciales y virtuales, dar charlas sobre educación, salud y bienestar, pasear por la montaña, cuidarse, la fotografía, sus múltiples proyectos DIY y su familia.

También defendéis la importancia de tener ideas nuevas para conseguir los objetivos...

Núria: Porque las cosas no tienen por qué hacerse como siempre se hacen. Este mensaje puede ser útil para los padres. Cuando un niño o una niña venga con una idea nueva no hay que descartarla simplemente porque sea algo distinto a como suele hacerse algo. Hay que analizarlo y ponerlo en valor porque además eso ayuda a que ganen confianza y a que sigan teniendo ideas nuevas. Y hay que escuchar a lo niños porque tienen mucho que aportar y no tienen por qué ser disparates sino una manera distinta de ver las cosas que tal vez se pueda adaptar, pero que tiene mucho valor.

Tomás: Sí, porque aunque los niños tengan más posibilidades de equivocarse con sus propuestas por su desconocimiento del mundo en muchos aspectos, lo que se hace si no se ponen en valor sus propuestas es invalidar el proceso de ser creativo. Y lo que acaba concluyendo es que ser creativo no vale para nada o que es una tontería. Hay que enseñarles a que su proceso creativo sea eficiente a través de preguntas, por ejemplo.

La figura de la cabra de vuestro cuento hace las veces del experto (o incluso del adulto, en el caso de los niños) al que a veces hay que pedir ayuda cuando no se sabe algo...

Núria: Sí, porque es cierto que invitamos a los niños a que desplieguen su creatividad, sus ideas y su capacidad de explorar. Pero también a que sean conscientes de que saben hasta un punto y que una vez pasado ese punto hay que confiar en los adultos. Explicamos por tanto que hay que fiarse con las personas con experiencia.

Tomás: Sí, porque tampoco queremos caer en algo parecido a alimentar el síndrome del niño tirano y que se haga todo el tiempo lo que decida el niño. Puede ser creativo pero no marcar todo lo que haya que hacer.

A través de otro momento que vive Rita se hace referencia también a la importancia de aprender y de formarse....

Tomás: Claro, porque con pocos años de vida no tienes perspectiva suficiente para saber para qué te va a servir, cómo te va a servir y cuándo te va a servir eso que estás aprendiendo. Por tanto es algo que no hay que discutir constantemente si hay que aprender o no. Hay que aprender todo tipo de cosas. Hay que saber un mínimo de matemáticas, física, química... de todas las disciplinas.

La idea del esfuerzo se introduce mediante el personaje del castor...

Núria: Cualquier decisión que se tome en la vida cuesta esfuerzo. No se trata de hacer un sacrificio, pero sí que requiere esfuerzo.

Tomás: Sí, porque hay unos parámetros que son importantes para tener una vida mejor. Un es ser valiente y atreverse. Y otro es el esfuerzo. Pero eso no significa sufrimiento. Lo que significa el esfuerzo es ir un pasito por delante y que aquello que hagas te hará vivir una vida mejor. Hay que recordar en este sentido que el miedo, el deseo y la comodidad condicionan las decisiones. Si una persona es capaz de asumir algunas incomodidades en clave de esfuerzo, tendrá un horizonte más amplio.

El búho de la historia es el personaje que introduce la sabiduría necesaria para la reconstrucción emocional...

Tomás: Este cuento está muy relacionado con el 'kintsukuroi', el arte de curar heridas emocionales, que es una técnica japonesa según la cual cuando algo se rompe, en vez de esconder lo que se ha roto se marca con oro. Inicialmente nació para arreglar piezas de cerámica rotas, de hecho. Pero esta analogía nos pareció interesante para contar en el libro porque muchas personas se avergüenzan y se culpabilizan de sus cicatrices. Pero lo que queremos mostrar es que cuando uno explora, cuando uno se sale del camino, se puede hacer daño. Pero también puede hacerse daño cuando está en el camino. Lo importante es que ese daño se puede reparar y no tienes por qué sentir vergüenza de esa cicatriz. Con Rita mostramos que exploró, se cayó, se rompió y en el proceso de curación hizo un montón de amigos y tomó decisiones que le mejoraron la vida. No hay que vivir con vergüenza esas cicatrices, sino entender que has sido fuerte, valiente y has superado la adversidad.

Núria: Esa cicatriz además nos recuerda que puede ser un anclaje emocional en tiempos de bajón. Nos recuerda que fuimos capaces de hacer algo que no veíamos posible.