Qué es la terapia regresiva y cómo combate el estrés y el bloqueo emocional

La simbología que despliega el inconsciente al crear imágenes que sentimos como una «vida pasada» se conecta con los acontecimientos del presente. Y esta es la base de la que parte la terapeuta transpersonal María José Álvarez en su libro «Vidas pasadas. Un puente hacia el inconsciente», una obra dirigida a las personas en busca de sí mismas y que profundiza en la terapia regresiva como herramienta para detenerse y afrontar el estrés o los bloqueos emocionales.

¿Cuáles son las señales que indican que ha llegado la hora de afrontar el estrés y los bloqueos?

Normalmente cuando una persona tiene que hacer un proceso de crecimiento personal le ocurren acontecimientos que le llevan a mirar hacia dentro de ella misma para solucionar esos problemas. Suelen ser crisis . A veces son externas: problemas de pareja, con los hijos, en el trabajo, la enfermedad o la muerte de un ser querido… Otras son internas: procesos de ansiedad, tristezas repentinas, depresiones, enfermedades. Pero en cualquier caso es la manera que tiene nuestro ser de decirnos que tenemos pendiente un proceso emocional que normalmente es muy antiguo y lleva con nosotros toda la vida, porque está enlazado a nuestros traumas más profundos y estos se repiten a lo largo de nuestra vida en las diferentes situaciones que nos suceden.

Cuando una persona elude una y otra vez a lo largo de la vida esos traumas y bloqueos al final acaba por generar desde el inconsciente dolencias físicas o emocionales y situaciones complicadas que sirvan de catalizador para que la persona acabe por abordar lo que realmente siente, que está escondido en el inconsciente.

En «Vidas pasadas. Un puente hacia el inconsciente» ofreces una guía de autoconocimiento, ¿consideras que una de las claves de los bloqueos tiene que ver con que no nos conocemos lo suficiente? ¿O con que no nos «interpretamos» correctamente?

Las dos cosas. No nos conocemos suficientemente porque el mundo está orientado hacia el consciente . La realidad es inmediata y todo va muy rápido. Somos todos expertos en la parte lógica de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo. Estamos continuamente en la acción y en el pensamiento y además pensamos de una manera lineal, creemos que lo que pasó, ya sucedió y no nos afecta y que sólo existe el presente y el futuro. Entonces despreciamos el inconsciente , el hemisferio derecho del cerebro, la parte intuitiva y emocional que la vivimos a través de los sueños, visiones, intuiciones y de nuestro mundo emocional. Pero somos inconscientes por naturaleza. Y encima en nuestro inconsciente no existe el tiempo y nada es lineal, como pensamos. El tiempo es circular, todo sucede al mismo tiempo y lo que no hemos resuelto en nuestra vida, aunque haya ocurrido hace mucho tiempo nos afecta tanto o más que lo ocurrido ayer. Y normalmente suele ser lo mismo, lo que varían son los escenarios y los actores.

Por otro lado, también es cierto que si no nos conocemos en profundidad no podemos «leernos» ni «interpretarnos». El inconsciente nos cuenta a través de lo simbólico lo que nos pasa, pero si no le prestamos atención a lo que sentimos es muy difícil que podamos interpretar lo que nos narran nuestros sueños, intuiciones o visiones.

¿Qué es la terapia regresiva y en qué medida puede contribuir a liberar las emociones bloqueadas?

La terapia regresiva es una herramienta que consiste en volver al pasado a través de la relajación profunda o la hipnosis clínica reviviendo mental y emocionalmente situaciones traumáticas del pasado tanto de esta vida como de supuestas vidas anteriores. Al revivirlas con la misma intensidad emocional que cuando sucedieron se libera el trauma y se sana el síntoma que tenga la persona, ya sea emocional o psicosomático.

Pero además el contenido de la regresión es simbólico, es una proyección de lo que nos sucede emocionalmente en esta vida y de todos nuestros bloqueos no resueltos aquí y ahora, por tanto, nos ofrece un mapa para autoconocernos y curar nuestra alma. Además, las regresiones, sobre todo a vidas pasadas, aportan un valor añadido: Nos ayuda a entender lo que nos pasa en nuestra vida desde una perspectiva más alta, con visión de águila, entendiendo todo el puzzle de nuestra existencia y dándole sentido, haciendo que trascendamos nuestro sufrimiento. Y eso nos permite evolucionar.

¿Puede cualquier persona experimentar regresiones?

Para poder hacer esta terapia la persona tiene que ser adulta, al menos mayor de edad y sin ninguna patología psiquiátrica diagnosticada. Está contraindicado para los psicóticos, esquizofrénicos, los que padecen trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, Asperger, epilepsia o las anorexia agudas. También para aquellas personas que han intentado suicidarse recientemente o las que tomen altas dosis de ansiolíticos, neurolépticos o antidepresivos. Pues estas enfermedades se caracterizan por una pérdida de la realidad consciente y una entrada tan profunda en el inconsciente como ofrece la regresión puede cronificar sus síntomas.

Pero el resto de las personas si pueden alcanzar la regresión y beneficiarse de ella.

Cuentas que las personalidades que se visualizan a través de la regresión son los arquetipos de los que habla Carl Gustav Jung en «El Viaje del Héroe», ¿En qué medida se pueden relacionar con lo vivido con padres, familia, parejas o en qué conexión tiene con los deseos ocultos y los miedos?

Efectivamente las vidas pasadas, se crea en la reencarnación o no, son mapas simbólicos de lo que nos sucede en nuestra vida . Y reflejan el Viaje del Héroe, el proceso de individuación del que hablaba Carl Gustav Jung por el que acercamos quienes nos creemos que somos («el ego») a quien realmente somos («El Si Mismo»). Una vida pasada nos habla de qué ha sucedido con mamá y papá en nuestra infancia que no hemos resuelto, de cómo eso se proyecta en las parejas que elegimos y lo seguimos viviendo con nuestros hijos, amigos y trabajos. También de nuestras sombras y miedos y de nuestros anhelos y de nuestros talentos ocultos .

María José Álvarez

Claves de la terapia regresiva Ayuda a liberar las emociones atascadas

Enseña a ver las sombras, las partes en las que no se tiene ética, o somos vagos, envidiosos, celosos; y aquello de lo que nos sentimos culpables, víctimas o verdugos… Al verlo tenemos la oportunidad de transformarlo

Enfrenta a miedos más profundos para quitarles el poder

Se aprende a relativizar los traumas de la vida, a perdonarlos y a descubri la compasión como el camino

Enseña los talentos ocultos

Es una manera de despertar la intuición, la voz interior, que guía hacia lo que de verdad es mejor

Ayuda a perdonar a los que nos hicieron dañi

Nos conecta con la sabiduría interior y con la capacidad de crear la vida como realmente queremos

