Psicochorradas: cómo escapar de los trileros y sacacuartos emocionales

«A río revuelto, ganancia de pescadores». Este popular y manido refrán cobra un nuevo significado en un momento en el que nuestros ríos mentales están más revueltos que nunca y los pescadores de dinero fácil siguen tan espabilados como siempre. Buscamos certezas, asideros y soluciones rápidas y soñamos con recetas mágicas o máquinas del tiempo que nos teletransporten a un futuro mejor. Uno diferente, sin bicho, sin pandemia . Soñamos, deseamos, casi imploramos. Y ahí es donde se apuntan al juego, desempolvando sus mejores artes, los sacacuartos o, mejor dicho, los trileros emocionales , siguiendo la terminología acuñada por el psicólogo Nacho Coller en «Vivir nunca falla» (Ed. Vergara). En su libro el autor explica algunos conceptos clave de la psicología de una manera fácil y divulgativa, pero sin caer en los clichés del libro de autoayuda.

Su intención es, tal como aclara, dar a conocer las herramientas que permitan «pensar sin dejar de vivir» y cambiar lo que no nos gusta de nuestro día a día. Pero no recurriendo a las falsedades que nos venden los trileros emocionales, sino tomando conciencia de cómo está nuestra vida. Y es cierto que ahora nuestra vida está un poco del revés y no es raro, tal como sugiere, que en un mundo en el que reina la desilusión y la incertidumbre cualquiera de nosotros pueda caer en las garras de los desaprensivos que venden ilusiones , certezas y seguridad . Por eso invita a permanecer alerta ante aquellas personas que nos intentan captar, casi de un modo sectario, para que nos apuntemos a sus cursos, talleres o seminarios en los que aseguran ofrecer la solución rápida y milagrosa a todos nuestro conflictos emocionales. También propone alejarse de aquellos que se apoyan en frases como «tienes el poder dentro de ti» o «si quieres, puedes», pues lo único que hacen es generar más frustración . «¿Cómo que si quiero, puedo?, ¿qué pasa con lo que sucede a mi alrededor? ¿Y si tengo un familiar enfermo o he perdido a un ser querido? ¿Y si voy con el agua al cuello y no llego a fin de mes? La psicología, la ciencia del comportamiento y el sentido común revelan que la realidad no solo depende de uno , que el contexto influye, que no podemos controlarlo todo y que es normal sentirnos mal de vez en cuando pues el sufrimiento forma parte de la vida. Ningún profesional de la salud mental te dirá que tiene el secreto de la felicidad o que te explicará un método infalible para que controles tu vida», argumenta.

Además de identificar esas frases supuestamente motivacionales que los sacacuartos suelen usar como reclamo , Coller invita a detectar palabras o conceptos que son habituales en el discurso de un trilero emocional, como «abundancia», «creencias limitantes», «niño interior», «milagros», «regresiones» o alguna de las citas que podemos leer en los sobres de azúcar de cualquier bar y que, según explica, quedan muy vistosas, pero solo son humo o un bonito envolvente.

Parece una tarea fácil escapar de los trileros emocionales, pero no lo es pues, tal como revela Coller, nuestros sesgos cognitivos nos hacen fiarnos de personas o creer en cosas que no son verdad «porque todo el mundo habla de ello» o «porque si tiene muchos seguidores, es que algo bueno tendrá».

Psicochorradas que debemos mantener lejos

Hagamos pues un repaso de algunas de las «psicochorradas» de las que el psicólogo Nacho Coller aconseja mantenerse lejos.

1. El color de tu aura dice mucho de ti . Esta psicochorrada apela a lo mágico, a eso de «si tienes el aura negra o gris, no te preocupes porque yo te voy a curar», pues a partir de ese supuesto problema se abre todo un mundo de posibilidades de venta de productos supuestamente curativos como velas, aromas, ungüentos, aceites, rocas, piedras, líquidos... etc, que los trileros emocionales intentan colocar a sus víctimas ávidas de soluciones rápidas y mágicas.

2. Conseguirás todo lo que te propongas . Esta frase, que ya está instalada en el imaginario colectivo desde hace mucho tiempo, genera culpa y frustración y pretende conectar con el yoísmo neoliberal que invita a que nos olvidemos de lo social, del entorno y del contexto. Pero eso de que vas a conseguir lo que te propongas no es real porque no todo depende de ti. Hay una parte que depende de ti, como el esfuerzo, los hábitos, tu manera de relacionarte con el mundo y contigo mismo o los pensamientos, pero luego hay otro porcentaje aún mayor de cosas que no dependen de ti. Desde la cuestión genética hasta tener o no trabajo, ganar más o menos dinero o tener o no pareja. «No todo va a depender de ti, ni para lo bueno ni para lo malo. El contexto influye mucho más de lo que pensamos y además no siempre nos comportamos de la misma manera, pues cambiamos en función de la situación y del entorno», explica Coller.

3. Lo mejor está por venir . «Curiosamente yo he usado alguna vez esta frase, en un entorno de control, en consulta, con alguien que estaba pasando una dificultad en un cuadro ansioso-depresivo, o viviendo una ruptura de pareja dolorosa pues en cuanto vi que se enganchaban a la vida, a la actividad pero que se venían abajo pensando en su edad, me salía decirle que los 40 son los nuevos 30, por ejemplo, y que lo mejor está por venir, sí. Las frases positivas contextualizadas están bien, porque cuando se convierten en algo genérico te pueden hundir», revela.

4. Todo irá bien . Cuanto daño ha hecho esta frase y qué dosis de infantilismo ha inoculado en la sociedad durante la pandemia y el confinamiento. Ha sido una manera de negar las evidencias de dolor, sufrimiento y muerte. «Con esta frase en realidad no animamos a nadie, aunque la usemos intentando conectarla con la ilusión, pues se apoya en el mecanismo de la negación. Si quieres ayudar a alguien, acompáñale, escucha, permanece al lado en silencio pero no uses ese resorte automático», explica Coller.

5. Como dice la ley de la atracción, todo lo que piensas sucede . Esto hay que desmontarlo desde el punto de vista científico. Un estudio reciente en Estados Unidos realizado con estudiantes de Medicina sugiere que visualizarse o pensar en lo que quieres no solo no hace que ocurra, sino que puede generar el efecto contrario, pues esa «falsa confianza» puede llevar a que no nos esforcemos lo suficiente para alcanzar nuestros objetivos. Lo que realmente funciona es centrarse en las cosas que se tienen que hacer para conseguir lo que quieres, no en visualizarse o soñar.

6. Atraes lo que eres . «Conozco a personas fantásticas que se dejan la vida ayudando a gente necesitada, pero con quienes la vida no se ha portado demasiado bien; a personas educadas y buenas con las que algunos no han sido lo bastante respetuosos... Y tantos otros casos. ¿De verdad atraemos lo que somos? Tal vez se vea más claro si lo planteamos al revés: ¿Cuánta gente conoces más mala que un dolor de muelas a la que la vida le va razonablemente bien? En realidad no, no atraes lo que eres», sentencia.

7. El poder del universo te curará . Si lo llevamos al terreno científico, podríamos preguntarnos: ¿A qué me ayuda el universo? ¿A que me caiga un trozo de piedra, un poco de chapa de un satélite perdido o un poco de basura espacial? «El universo no cura nada y es otra de las palabras usadas a menudo por los trileros emocionales. Cuando alguien se pone en modo trascendente y me dicen palabras que no entiendo o que no tienen sentido yo levanto la ceja a lo Carlos Sobera porque la vida es más sencilla», sonríe.

8. Inspiras una luz blanca de poder sanador, espiras humo negro que te contamina . Aunque es cierto que los pensamientos mágicos han existido toda la vida y forman parte del ser humano, lo curioso es, según alerta Nacho Coller, que en una sociedad supuestamente avanzada, con mayor conocimiento y nivel cultural, en realidad vamos para atrás en este sentido pues en lugar de confiar más en la ciencia o en el sentido común depositamos nuestras esperanzas en los que malvenden certezas en un mundo de incertidumbre.

Sobre el autor Nacho Coller lleva veinticinco años trabajando como psicólogo en consulta clínica, colabora en varios medios de comunicación e imparte clases en diversos másters. Su doble perspectiva de terapeuta y expaciente aporta frescura y autenticidad a su voz. Es autor de 'Una tortuga, una liebre y un mosquito. Psicología para ir tirando' (Nau Llibres)

