¿Por qué mentimos cuando nos preguntan si estamos mal?

No todo el mundo tiene la misma facilidad para expresar como se siente. La vergüenza, o el miedo a no ser comprendidos y al rechazo, hacen que, aunque algo queme por dentro, no pueda compartirse con los demás. Incluso, cuando alguien pregunta directamente si nos encontramos bien, se puede llegar a mentir, y fingir que no pasa nada.

Puede haber múltiples razones para que «escondamos» nuestros sentimientos. Las más habituales, indica Rafael San Román, psicólogo de la plataforma ifeel, suelen tener que ver con la necesidad para preservar nuestra privacidad (no deseamos que los demás sean conscientes de nuestro malestar), la necesidad de aparentar normalidad y la fortaleza. Dentro de la fortaleza, explica el psicólogo que se debe tener

