Cómo recuperar la confianza para afrontar la rutina intensa de septiembre con más fuerza
La psicóloga Belén Colomina, experta en mindfulness, explica en esta sesión de meditación guiada cómo superar la vuelta a la rutina con más energía
Miedo al cambio: cómo atreverse a probar algo nuevo y desconocido sin abandonar la calma
Comenzar un nuevo curso es mucho más que volver a una rutina: es abrir una nueva etapa con todo lo que ya has aprendido, con tus ganas de avanzar y también con tus dudas. En la meditación de esta semana, te invito a fortalecer tu confianza, no desde la exigencia, sino desde la conexión con tus propios recursos. Porque la confianza no aparece cuando todo está bajo control, sino cuando te reconoces capaz de seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre. Aquí, no se trata de hacerlo perfecto, sino de darte permiso para intentar, fallar, ajustar y volver a intentarlo. Cada error puede ser un ensayo hacia el acierto. Cada paso consciente, una afirmación de tu camino.
Hoy, te propongo una pausa para sentirte, para ordenar tus intenciones y para recordarte que no empiezas desde cero, sino desde todo lo que ya has vivido y superado. Confía en tu proceso. Confía en tu capacidad de adaptarte. Confía en que estás aprendiendo, incluso cuando no lo notas.
Que esta práctica te sostenga y te impulse a avanzar con más calma, más claridad y más fuerza interior.
Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.
