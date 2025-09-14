Meditar para volver a amar: «Una relación sana no se construye solo con palabras»

Estar en pareja no siempre es estar cerca. A veces, lo cotidiano apaga el espacio del encuentro real. Y sin darnos cuenta, empezamos a hablarnos sin escucharnos, a mirarnos sin vernos, a responder desde la costumbre, no desde la presencia.

Esta meditación es una pausa para volver al vínculo con más conciencia. No se trata de resolverlo todo, sino de crear un lugar interno más calmo desde donde poder amar y escuchar mejor. Porque una relación sana no se construye solo con palabras, sino también con respiración, silencio y presencia compartida.

Te invito a siete minutos de pausa, donde poder cuidar y cultivar un mejor vínculo en pareja. Desde la apreciación, desde el cuidado y la aspiración positiva de crecer y desarrollaros juntos. Ojalá te sea útil.

Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.

