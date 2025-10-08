Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Recuperan los cuerpos de los cuatro trabajadores fallecidos en el derrumbe de un edifcio de Madrid
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 8 de octubre

El nefrólogo Borja Quiroga explica la proteína clave para la longevidad y qué hacer para aumentarla

La lucha por alargar los límites de la vida intentando revertir la edad biológica se ha convertido en el último gran deseo

Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «Los carbohidratos son un error tras el ayuno intermitente»

María Muñoz, médico del aparato digestivo, explica cuatro rutinas que pueden ayudar a mejorar tu intestino: «Deja tres o cuatro horas sin comer antes de irte a dormir»

El nefrólogo Borja Quiroga explica la proteína clave para la longevidad y qué hacer para aumentarla
El nefrólogo Borja Quiroga explica la proteína clave para la longevidad y qué hacer para aumentarla
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La lucha por alargar los límites de la vida intentando revertir la edad biológica se ha convertido en el último gran deseo y un auténtico bum en la literatura sobre biomedicina y ciencias de la salud a tenor de la cantidad de publicaciones que existen ... sobre el término longevidad en PubMed, base de datos sobre artículos de investigación de ciencias de la salud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app