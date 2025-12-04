La rutina de abdominales de las Gemelas Pin para cerrar la diástasis

La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen, que puede resultar tras un embarazo o por ejercicios mal ejecutados.

En esta rutina, las Gemelas Pin proponen una serie de 4 ejercicios de 30 segundos con 15 de descanso entre ellos ... con la que revertir y evitar la diástasis.

Para hacerlos, tan solo necesitarás una esterilla. ¡Vamos a ello!

Ejercicio 1. La plancha

Para el primer ejercicio habrá que tumbarse boca abajo apoyando el peso en los codos, que deben estar justo debajo de los hombros. La espalda deberá estar recta y el core activado para evitar curvas en la lumbar. La mirada se mantendrá baja, hacia las manos, para mantener esa línea con el resto de la espalda.

Ejercicio 2. Plancha lateral

En este ejercicio deberemos colocarnos de lado, apoyando el codo y el antebrazo derecho en el suelo. Mantendremos la rodilla derecha apoyada y la cadera elevada. La pierna contraria quedará recta, con el pie sobre el suelo. Al acabar los 30 segundos, repetir al otro lado.

Ejercicio 3. Cuadrupedia con rodillas elevadas

Con los brazos rectos y las rodillas elevadas, este ejercicio mantendrá el abdomen en tensión para fortalecerlo. Para hacerlo correctamente, concentra la atención en mantener la espalda recta.

Ejercicio 4. Abdominales con toques de piernas

Para este último ejercicio deberemos ­tumbarnos sobre la esterilla. Con la espalda bien apoyada y las manos bajo la cabeza, elevamos el pecho para tensar el abdomen. Las piernas deben estar subidas en un ángulo de 90º. Iremos bajando las piernas de manera alterna, con las rodillas dobladas, para tocar el suelo. Al finalizar los 30 segundos, ¡habrás acabado la rutina!

Para evitar lesiones, las gemelas recomiendan hacer los ejercicios de manera controlada y siendo conscientes de la postura y la respiración.

