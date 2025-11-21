Accesorios de fitness para comenzar a hacer ejercicio: prácticos, motivadores y fáciles de usar

A veces queremos cuidarnos pero no sabemos por dónde empezar: queremos comer sano pero no sabemos hacer una buena lista de la compra -mucho menos cocinar-; queremos sentirnos mejor con nosotros mismos pero no entendemos ni nuestras emociones; necesitamos hacer ejercicio pero no encontramos el ... lugar ni el momento ni la motivación para hacerlo...

Sobre esto último -hacer ejercicio- hay que prestar atención a varios factores que harán que las ganas aparezcan, que la práctica sea óptima y que el postentreno también nos apetezca y estemos cargados de energía. Hacerlo en un horario que nos convenga y contar con el material que nos impulsará a hacerlo mejor y a facilitarnos la vida es primordial. Aquí dejamos algunas ideas que hará que la práctica nos impulse cada día:

1. S´MORE, creada por Sara Baceiredo y Mariana Díez, es más que una marca de ropa deportiva, ya que propone prendas que podemos llevar en el día a día, integradas en el streetstyle. El objetivo es hacer de S´MORE una marca estilo de vida, que aúna funcionalidad, comodidad, moda y estilo.

2. Mientras corres, mantén tu teléfono seguro y accesible con este brazalete para smartphone. Perfecto para los entrenamientos, mide 44 x 17,5 x 0,3 cm y se ajusta perfectamente al brazo.

3. Fortalece tu agarre con este ejercitador de agarre de manos. Diseñado para proporcionar 10 kg de resistencia. Perfecto para mejorar la fuerza de la mano y el antebrazo. Disponible en Flying Tiger.

4. En otoño e invierno no apetece otra cosa que esta: plumíferos Amaze Fit de Columbia tienen aislamiento de plumón 650 fill-power para un abrigo duradero, tecnología Omni-Shield™ para una repelencia avanzada al agua y las manchas, correas internas tipo mochila para mayor comodidad y múltiples bolsillos con cierre para guardar tus objetos de forma segura.

5. Mancuernas con color para hacer deporte con ganas para quienes necesitan un empujoncito. Disponibles en Shein por 3,58 euros cada pieza.

6. En el gimnasio, en casa o incluso en la oficina, este lote de 3 bandas elásticas ligeras y que ocupan poco espacio te seguirá allá donde te lleve tu deporte. Disponible en Decathlon.

7. Camiseta de compresión de cuello cerrado ColdGear para hombre y camiseta de manga larga y cuello alto ColdGear para mujer. Disponible en Under Armour.

8. Esterilla Yoga Dinámico Verde Ultraadherente 4 mm Grosor disponible en Decathlon. Ofrece comodidad y estabilidad.

9. La prenda más deseada de la temporada es esta, perfecta no para el entreno pero sí para antes y después del mismo. Disponible en Simorra.

11. Sujetador deportivo compressive negro. Disponible en Ysabel Mora.

12. Este pad de boxeo electrónico es un gadget dinámico que hace que el entrenamiento y el juego sean más interactivos. Diseñado en un elegante color negro, cuenta con cuatro zonas objetivo que se iluminan para guiar tus golpes, añadiendo emoción y desafío a cada sesión. Disponible en Flying Tiger.

13. Quizá ya toque cambiar esa bolsa deportiva... Esta de Lidl, con gran compartimento principal con cremallera de doble carro y compartimento frontal y dispositivo de sujeción para esterillas de entrenamiento es ideal para el día a día.

14. La nueva colaboración entre HOKA® y HAVEN es una oda al diseño funcional elevado a tendencia. Inspirada en los paisajes canadienses y concebida para moverse entre la naturaleza y la ciudad, la Stinson EVO GTX traduce el lenguaje utilitycore a una visión contemporánea del outdoor: precisión técnica, materiales de alto rendimiento y una estética depurada que se alinea con el nuevo lujo funcional.