Manuel Viso, sobre andar descalzo en casa y los resfriados: «Abuelos, os queremos mucho, pero la ciencia dice otra cosa...»

Muchas personas han escuchado desde la infancia que andar descalzo en casa «enfría el cuerpo» y puede provocar resfriados. Una idea que forma parte de una tradición muy extendida en distintos países, transmitida de generación en generación.

La imagen de los pies fríos como ... desencadenante de un catarro está tan arraigada que a menudo se asume como un hecho, pese a pueda no tener un fundamento sólido en la evidencia científica moderna.

Es posible que la asociación entre frío y enfermedad se produzca debido a que, en épocas frías, las personas tienden a pasar más tiempo en interiores, donde los virus circulan con mayor facilidad. Nada más lejos de la realidad.

El médico y divulgador Manuel Viso, que ha adquirido gran relevancia en los últimos tiempos gracias, también, a sus apariciones en televisión, ha salido al paso de uno de estos mitos que se transmiten desde los mayores a los más pequeños de la casa.

Manuel Viso, sobre andar descalzo en casa

Manuel Viso lo ha querido dejar claro en uno de sus últimos vídeos en su cuenta de TikTok, que acumula 43.000 seguidores. Este médico gallego ha empezado el clip imitando a esos abuelos o padres que instan a sus nietos o hijos a protegerse adecuadamente del frío. «Ponte los zapatos, ponte los calcetines, que te vas a resfriar».

#resfriados #virus #descalzos ♬ sonido original - ManuelVisoTheDoc @manuelvisothedoc 🔴 Abuelos (y papás) que los resfriados no vienen por los pies, ni@por andar descalzos o desabrigados 🥰 💚Si quieres que te hable de las ventajas de que los niños anden descalzos por casa ponme en comentarios SIN ZAPATOS 💚Si quieres que rompa algún que otro mito o lo aclare también escríbelo en comentarios #manuelvisothedoc

Sin embargo, lo utiliza de manera irónica, porque, a continuación, el doctor Viso sostiene que esto no es así. «Abuelos del mundo, os queremos mucho, pero la ciencia dice otra cosa. Los resfriados no entran por los pies, no vienen por el frío, vienen a través de virus que viajan por el aire o a través de las manos y que luego penetran por la nariz, por la boca o, incluso, a través de los ojos. Y aunque el niño esté descalzo, si no hay virus, no hay resfriado, así de fácil».

«No es un peligro, es señal de infancia feliz»

Lejos de verlo como un problema, Manuel Viso sugiere que caminar descalzo por casa es sinónimo de libertad para el niño. «No es un peligro, es señal de infancia feliz, así que abuelos, podéis respirar y dejemos que exploren, corran, sientan y descubran el mundo, incluso sin zapatos».

Por lo tanto, el doctor Viso rompe uno de esos mitos extendidos en la sociedad, aunque él mismo reconozca que por esa acción los pies puedan sentirse fríos, pero no por ello supone que la persona coja una enfermedad.