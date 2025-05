Seis entrenamientos online para ponerte en forma desde donde quieras

No negaremos que ir al gimnasio, a clases presenciales o salir a correr con compañeros del club es infinitamente mejor que hacer ejercicio en soledad, pero cuando no queda más remedio -por diversos motivos como tener que estar fuera de la ciudad, no tener la disciplina que te gusta cerca de casa o contar con un horario muy restringido para tus hobbies- el entrenamiento online se presenta como el mejor método.

Teléfono móvil tenemos todos, por lo que ya solo con eso se abre un increíble abanico de posibilidades para entrenar desde donde queramos. ¿Qué crees que hace la gente cuando está de vacaciones? ¿Dejar de lado sus entrenos? No, nada de eso; encuentran alternativas para que la arena, el césped del jardín o la habitación de un apartamento u hotel se convierten en lugares improvisados donde un experto dicta clase desde otro lugar.

De hecho, si una plataforma nació de manera online, casi con total seguridad sus creadores han realizado entrenamientos de forma presencial en algún momento y viceversa ocurre de manera más repetida: dada la acogida de las clases presenciales, se da un salto a lo online, en directo o diferido.

Algunas de las mejores opciones para entrenar desde cualquier parte son estas:

1. Entrena virtual

Verónica Costa y Javier Menéndez, de Entrena Virtual.

Nada se iguala a la energía que contagian Verónica Costa y Javier Menéndez de Entrena Virtual (junto con el resto del equipo). Aunque sea a través de una pantalla, el entrenamiento se vive como si fuera una clase presencial pero con la privacidad que tu espacio ofrece. Con una gran variedad de entrenamientos (para abdomen, tren superior, tren inferior, glúteos...), se va a convertir en tu pasatiempo favorito.

2. Ffitcoco

Coco Constans, experta en pilates y más tipos de entrenamientos.

Durante la pandemia, Coco Constans se ofreció a compartir sus entrenamientos con sus miles de seguidores, pero esa comunidad a día de hoy está más que cuadruplicada. En su web Ffitcoco podemos encontrar entrenamientos para todos los niveles, con o sin material y siempre con retos especiales de varias semanas que consisten en llegar con los objetivos listos para una boda, para el verano, para recuperarse tras la Navidad... En definitiva, un sinfín de posibilidades que ya han probado muchísimas personas.

3. Zentro Urban Yoga Online

Dado el éxito de sus clases presenciales en Barcelona y Madrid, en 2020 Zentro Urban Yoga empieza también online para llegar a todas las personas que quieren disfrutar de sus clases desde cualquier parte. Con más de diez instructores, el yoga se convertirá en tu disciplina favorita desde la primera clase, seas principiante o estés en nivel avanzado.

4. Boutique Barre

Así es Boutique Barre (Madrid).

El barré se ha alzado como la actividad del momento, así que si las grandes ciudades se están llenando de clases de esta disciplina, ¿por qué no llegar a aquellas personas que no tienen una sala cerca para practicarlo? La sala de Boutique Barre (Madrid) está disponible para todo el mundo y de diferentes partes del mundo. Son clases de una hora y con la membresía tendrás acceso a todas las clases online con una clase nueva cada semana.

5. Push by Crys Dyaz

El equipo de Push by Crys Dyaz.

La entrenadora personal Crys Dyaz está detrás de esta propuesta cargada de planes de entrenamiento, alimentación y suplementación según objetivos. Dado el éxito de sus clases presenciales, siempre en Madrid, la experta ofrece la posibilidad de que todo el mundo pueda entrenar con ella. Cada una de las suscripciones está completamente adaptada a todas las necesidades y estas clases, siempre en directo, se quedan guardadas después para que se puedan ver en cualquier otro momento y realizar tantas veces como se desee durante tres meses.

6. Better Naked Club

El equipo de Better Naked Club.

Better Naked Club es el proyecto de Paula Ordovás para ofrecer sus entrenos. Glúteos, Tonificación, Fullbody, Yoga, Pilates, Ballet... ¡tú eliges! Más de 20 tipos de entrenamientos para que puedas hacer un plan a medida acompañado de entrenadores.