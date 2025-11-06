Cuatro ejercicios de suelo para fortalecer los brazos y los hombros
Esther y Gema Pineda, Gemelas Pin, proponen estos ejercicios para poner fuerte de cadera para arriba
No hace falta hacer ejercicios complicados y un entrenamiento largo para conseguir fortalecer nuestros músculos y estar en forma. Sin ir más lejos, el entrenamiento que proponen las Gemelas Pin para el tren superior no te quitará casi tiempo y hará que trabajes el core, ... la espalda, los brazos...
Los cuatro ejercicios que proponen las entrenadoras personales Esther y Gema Pineda, Gemelas Pin, son de suelo, así que con la ayuda de una esterilla los harás mucho más cómodo. Son tres series de 15 repeticiones cada una y 15 segundos de descanso después de cada serie. ¡A por ello!
Ejercicio 1. Flexiones
En posición de plancha, apoyando manos, rodillas y punta de los pies, baja a flexión manteniendo la espalda recta y los hombros en su posición, sin adelantarse. Hacemos 15 repeticiones.
Ejercicio 2. Pirámide
En posición de pirámide, apoyando manos y pies, con las piernas estiradas y la espalda recta, flexiona los codos y baja todo lo que puedas sin perder la posición inicial. Lo hacemos 15 veces.
Ejercicio 3. Plancha cruzada con extensión
En posición de plancha, apoyando antebrazos y punta de los pies, flexiona la pierna derecha y llévala hacia el codo izquierdo y antes de apoyarla de nuevo en el suelo estírala en el aire. Después hacemos lo mismo con la pierna izquierda y así sucesivamente hasta completar las 15 repeticiones.
Ejercicio 4. Nadador
Tumbados boca abajo sobre el suelo, levanta las piernas y del pecho para arriba del suelo y mueve los brazos alternativamente, como en la foto. Hacemos 15 repeticiones.
