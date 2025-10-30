Los ejercicios más efectivos para reducir la cintura en tiempo récord con las Gemelas Pin.

¿Has empezado a entrenar de manera regular o todavía sigues divagando? El ejercicio es un espacio para desconectar del estrés, liberar la mente y reconectar con tu cuerpo. Pese a que nos han dicho por activa y por pasiva que moverte cada día — ... aunque sea un poco— mejora tu ánimo, todavía hay quien no lo ha captado y no implementa una rutina de ejercicios diaria...

Por si sigues con falta de inspiración, esta semana la entrenadoras personales Esther y Gema Pineda, conocidas como Gemelas Pin, proponen una rutina fitness enfocada en la cintura, esa parte del cuerpo que tanto nos gusta tener en forma pero a la que prestamos poca atención.

El entrenamiento tiene cuatro ejercicios y son tres series y 15 repeticiones de cada ejercicio. Descansamos 20 segundos después de cada serie. Para mayor comodidad, busquemos una esterilla. ¡A por ello!

Ejercicio 1. Diagonales

Tumbados sobre una esterilla, con los brazos en cruz, estiramos las piernas en el aire y, de manera diagonal, las flexionamos y las llevamos de un lado a otro pasando por el centro. Hacemos 15 repeticiones.

Ejercicio 2. Plancha con giros laterales

En plancha horizontal, apoyando antebrazo y rodilla, mantenemos estirada la otra pierna (la de arriba) y la apoyamos en el suelo. Ahora rotamos el tronco y llevamos el brazo de arriba por debajo del mismo como si quisiésemos girar. Lo hacemos 15 veces y en la siguiente serie cambiamos de lado.

Ejercicio 3. Plancha mano aperturas

En posición de plancha, apoyando manos y punta de los pies, llevamos la pierna derecha hacia la derecha, volvemos a la posición inicial y llevamos la pierna izquierda hacia el lado izquierdo. Así sucesivamente 15 veces.

Ejercicio 4. Círculos

Tumbados en el suelo, con las piernas juntas y semiflexionadas hacia arriba, como en la imagen, dibujamos 15 círculos con ellas. En la siguiente serie podemos cambiar la dirección.

Una vez terminada esta primera vuelta, nos quedan dos más para completar la rutina fitness que proponen las Gemelas Pin. Cuantas más veces hagamos el entrenamiento a la semana, mayores y más rápidos beneficios obtendremos.

