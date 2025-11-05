Este es el sistema de entrenamiento que te garantiza ganar fuerza semana tras semana

En marzo del año 2022 falleció a los 74 años Louie Simmons, aunque poco conocido para el gran público, hablamos de una de las figuras más relevantes de la historia en lo que a entrenamiento de fuerza se refiere. Si estás entrenando para mejorar ... cualquier aspecto de tu fuerza máxima o de tu potencia, es muy posible que estés aplicando algunas de las metodologías con las que Simmons ha ayudado a mejorar a atletas internacionales de múltiples disciplinas.

¿Quién es Louie Simmons y por qué es tan importante?

Simmons nació en 1947 y pronto se enamoró del powerlifting, disciplina que incluye tres levantamientos: la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Louie mantuvo récords en cinco categorías de peso a lo largo de décadas. Más allá de las cifras como atleta, la leyenda de Simmons se hizo internacional gracias a su gimnasio, 'Westside Barbell'. Este centro de entrenamiento localizado en Columbus, Ohio, es bastante poco glamuroso y solo se puede acceder bajo invitación.

La famosa mascota de Westside Barbell que aparece en todas sus piezas de merchandising

Para profundizar más en el universo Westside Barbell, es muy recomendable ver el documental llamado 'Westside against the world'. Solo su título es ya una declaración de intenciones en toda regla. He aquí un pequeño avance:

El método conjugado

Louie Simmons sufrió varias lesiones al principio de su carrera y se dio cuenta de que muchos de sus contemporáneos también arrastraban las consecuencias de problemas similares. Pronto empezó a rondar por su cabeza que tenía que encontrar la manera de encontrar una metodología que ayudara a recuperarse cuanto antes y seguir entrenando duro pese a cualquier problema físico que se arrastrara. Para ello Simmons aunó el estudio de los programas y metodologías de levantamiento olímpico soviético con sus propias experiencias, lo que le llevó al desarrollo del método conjugado.

El 'conjugate' de Westside Barbell nació para resolver un problema típico en la fuerza: si repites siempre los mismos básicos al mismo porcentaje, te estancas o te lesionas. Louie Simmons lo sistematizó alternando, dentro de una misma semana, esfuerzos máximos (ME) y esfuerzos dinámicos/veloces (DE), y usando una gran variedad de ejercicios especiales (barras de seguridad, box squat, buenos días, tirones), bandas y cadenas (resistencia acomodada) y un gran volumen de ejercicios accesorios para atacar debilidades concretas.

En el método conjugado se rota la variante principal de un ejercicio cada 1–3 semanas para evitar la adaptación completa y entrar en periodos en los que los avances se estancan. Se monitoriza el progreso por marcas en las diferentes variantes en lugar de hacerlo exclusivamente en el 1RM de competición. La idea es acumular fuerza absoluta y explosividad sin dejar de estar sano para competir o rendir en tu deporte. Es un sistema, no una rutina cerrada.

La resistencia acomodada o variable

¿Has visto el típico vídeo de alguien levantando peso con cadenas colgando de la barra o con bandas elásticas añadiendo resistencia? Bien, fue Simmons la punta de lanza en la implementación de este tipo resistencia en el entrenamiento de fuerza, argumentando que estas herramientas podrían ayudar a un atleta a mejorar su tasa de desarrollo de fuerza al cambiar el perfil de carga del movimiento.

Las bandas y cadenas hacen que un ejercicio determinado sea más fácil o más difícil en una parte específica de su rango de movimiento, brindando alguna ayuda o forzando algún estímulo adicional si un atleta es débil en una fase particular del levantamiento. Aunque hoy en día es algo muy normal y extendido, Simmons se adelantó mucho a su tiempo con el uso planificado de esta práctica y su aplicación dentro del método conjugado.

Aplicaciones a otros deportes fuera de las disciplinas de fuerza pura

Simmons no solo aplicó sus conocimientos como entrenador al powerlifting o a los deportes de combate. Trabajó con atletas de diversas disciplinas. En particular, Simmons pasó tiempo entrenando y enseñando a los Cleveland Browns y Green Bay Packers en la NFL, a destacados lanzadores de béisbol, atletas de pista como el medallista de oro olímpico Butch Reynolds y luchadores de MMA. Aunque no se adhieren tan rígidamente a algunos de los principios exigidos a los miembros de 'Westside Barbell', el atletismo profesional se ha apoyado en Simmons de una forma u otra durante todos sus años de vida y continuarán haciéndolo.

Podríamos alargar la extensión de este artículo de manera indefinida. Resumir el conocimiento de décadas de entrenamientos trabajando con la élite es casi imposible. Simmons es ya un mito, un símbolo que nos ha dejado como muestra de su trabajo su mítica pizarra que es una leyenda dentro del mundo del powerlifting.

La pizarra de los récords de Westside Barbell foto westsidebarell.com

Si tu nombre está en la pizarra de Westside Barbell posiblemente has conseguido algún récord del mundo. Para cualquiera que haya entrado a formar parte del equipo de Westside Barbell, lograr poner su nombre en ella es un auténtico honor. Tal es el valor simbólico de dicha pizarra que con el fallecimiento de Louie Simmons, tomaron la decisión de no modificarla nunca más como un recuerdo de su legado tras décadas como entrenador.