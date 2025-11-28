William Arias, médico especialista en nutrición y obesidad, sobre el aceite de oliva: «No es una exageración que lo llamen oro líquido»

En España contamos con una cocina basada en la dieta mediterránea, alabada y envidiada en todo el mundo. Uno de los secretos para ello es el uso habitual del aceite de oliva, del que nuestro país es el principal país productor, un tercio del ... total mundial, seguido por Italia, Grecia y Turquía, según la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Así, este alimento es un bien muy preciado, ya que aporta a los platos sabores y ricos y diferentes a cocinar con otras grasas como la mantequilla o aceites como el de girasol, que suele ser peor para la salud.

Poniendo el foco en cómo afecta el consumo de aceite de oliva a nuestro bienestar, es sabido que de él obtenemos muchos beneficios, llegándose incluso a nombrar como 'oro líquido'. Pero, ¿es esto una hipérbole o realmente este producto tiene tantas bondades para la salud?

El médico William Arias explica los beneficios de consumir aceite de oliva

Esta duda la despeja el doctor William Arias, especializado, entre otras cosas, en medicina funcional, nutrición y metabolismo y obesidad. El médico ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que aborda qué nos aporta el aceite de oliva al integrarlo en nuestra alimentación.

«Solo una cucharada de aceite de oliva al día y mira todo lo bueno que te puede pasar», comienza diciendo el doctor Arias. «No es una exageración que muchos médicos y nutricionistas llamen al aceite de oliva oro líquido», confirma.

Así, el médico explica que al tomar aceite de oliva virgen extra, «estás consumiendo la grasa más saludable que existe, la grasa monoinsaturada, específicamente el ácido oleico, también conocido como Omega 9, además de una gran variedad de vitaminas y compuestos bioactivos».

«Ayuda a reducir el riesgo de infarto, trombosis cerebral y diabetes»

Incluso, Arias especifica que es bueno incluirlo en nuestro alimentación de manera regular y sigue citando sus aportes: «Tiene un potente efecto antiinflamatorio, además mejora la salud de las arterias, también corrige la resistencia a la insulina, disminuye el colesterol y mejora la presión arterial», lo cual implica la prevención de ciertas enfermedades y dolencias: «Te ayuda a reducir el riesgo de infarto, trombosis cerebral y diabetes», especifica el experto.

Para seguir dando información útil sobre el aceite de oliva, Arias también habla sobre cómo se debe consumir para sacarle el mayor provecho, y aclara algunos mitos que hay en la sociedad: «Aunque la mejor forma de usarlo es en frío, la ciencia nos ha demostrado que podemos cocinar y freír con aceite de oliva virgen extra sin que pierda sus propiedades y sin que se dañe».

Termina, desmitiendo a aquellos que consideran un error usar el aceite de oliva para cocinar y freír, recalcando, de nuevo, que este alimento es «el rey» en lo que se refiere a los mejores aceites para la salud.

Cabe añadir que el médico se refiere, principalmente, al aceite de oliva virgen extra, ya que se obtiene directamente del zumo de aceitunas mediante métodos mecánicas, consiguiendo un aceite de mayor calidad al extraerse en frío para conservar intactas sus propiedades, según se indica desde la ESAO (Escuela superior de aciete de oliva).