Megaformer: la máquina que modela el cuerpo de Georgina Rodríguez

La han probado celebrities de la talla de Meghan Markle, Michelle Obama o Jennifer Aniston, y cada día miles de fitness la usan en los gimnasios para modelar sus cuerpos y tonificarlos. La famosa máquina «megaformer» es uno de los aparatos deportivos más demandados no porque sea un método milagroso, sino porque es muy fácil trabajar en él. Salió a la venta en 2005 cuando Sebastian Lagree lo creó, y desde entonces ha ido ganando seguidores que ya no conciben sus rutinas deportivas si no es usando este aparato, que se encuentra en cerca de 400 gimnasios en todo el mundo, aunque en España aún no es muy conocido.

Tal y como ha explicado en más de una ocasión Sebastian Lagree, con esta máquina se consiguen los mismos beneficios y resultados que con actividades de alta intensidad como el CrossFit o el running. Pero, ¿qué tiene esta máquina para que no se quieran separar de ella? Está formada por tres piezas claramente diferenciadas: una plataforma delantera, otra trasera y un carro que ofrece movimiento entre ambas, conectado a ambas plataformas a través de unos muelles que sirven, entre otras cosas, para aumentar o bajar la resistencia en cada ejercicio.

Por qué se aconseja usarla

«El megaformer es una máquina que utiliza un sistema de resortes, poleas, y el propio peso corporal para crear un nivel de resistencia que sea seguro en tus articulaciones y la espalda», cuenta Miguel Ángel Peinado, «personal trainer» de muchos rostros conocidos y otros que no lo son tanto. Dice el experto que «una de sus grandes virtudes es que la mayoría de los ejercicios son movimientos compuestos y de cuerpo completo», desvela el entrenador personal. Por lo tanto, es posible que estés haciendo un ejercicio de piernas, pero el resto de tu cuerpo está trabajando también de manera indirecta.

Según cuenta Miguel Ángel Peinado, «las clases suelen duran alrededor de 50 minutos y tienen una intensidad medio alta, estando la secuencia de la clase destinada a enfocarse y entrenar grupos musculares específicos hasta el punto de agotamiento antes de pasar al siguiente grupo muscular». En dichas clases, al parecer, se utilizan movimientos lentos y controlados y hay cientos de ejercicios, por lo que cada entrenamiento es diferente. Si está tan de moda y ayuda a tanta celebridad es, sin duda, por ser variado, intenso y por trabajar el cuerpo completo.

Cómo la usan las celebrities

Es de esperar que quien la usa con frecuencia, suba a Instagram algunos de los ejercicios que hace. Es el caso de Georgina Rodríguez, que además de enseñar algunas imágenes donde se aprecia el cariño que siente por la danza clásica y el mundo del baile en general, le gusta la bicicleta estática, la cinta y también el «megaformer».