Álex Lamata: «Nos obsesionamos con ejercicios complejos pero los básicos son más interesantes»

Álex Lamata es ese tipo de persona que ya desde la infancia proyecta su futuro. No recuerda a qué edad le comenzó a apasionar el fitness, pero sí que siempre ha querido dedicarse al mundo del deporte. Por eso, mientras cursaba Magisterio de Educación Física empezó a trabajar en Zaragoza durante un año en un gimnasio como monitor de sala, pero terminó dejándolo para marcharse a Valencia a estudiar Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y cumplir su sueño.

Aunque sus redes sociales sean diferentes a las del resto de gurús del fitness por eso de que él muestra también su vida privada, el entrenador personal asegura que es justamente esa la sensación que quiere causar: «En efecto, mis redes sociales tratan de transmitir mi manera de ver y vivir la vida, y obviamente el fitness está implícito en ella pero me gusta transmitir que la vida es mucho más que el fitness porque, en mi opinión, esto va de lograr tener una vida saludable y ello implica deporte, alimentación, amigos, viajes, risas, encuentros etc.».

El entrenador personal Álex Lamata.

¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo del fitness?

Fue al terminar la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte cuando tuve claro que quería dedicarme al entrenamiento personal al menos durante un tiempo. Principalmente porque una de mis pasiones es lograr que las personas mejoren su calidad de vida, y sabía que el entrenamiento personal era aportar un granito de arena a la sociedad y, sobre todo, una gran manera de apoyar y seguir de cerca a todos los que confiaban en mí. ¿Qué hay más bonito que ayudar a una persona a ganar calidad de vida?

Tus redes sociales no están enfocadas en su totalidad al fitness, pero en el confinamiento sí que has visto crecer el número de seguidores. ¿Qué has ofrecido en tus clases virtuales para reunir casi diariamente a cientos de personas?

Soy muy creativo, constantemente me gusta visualizar y actuar, y en este caso fue el primer día del confinamiento cuando decidí crear un movimiento llamado @yomemuevoencasa con el objetivo de motivar a las personas a levantarse del sofá, despejar su mente y pasar un rato divertido.

En mi caso me centré en ofrecer entrenamientos llenos de energía y vitalidad para que esos días encerrados en nuestras casas fuesen lo más llevaderos posible o, al menos, lograr que durante esa hora los seguidores desconectasen y se centrasen en ellos mismos. Para ser sinceros, los ejercicios que los entrenadores ofrecemos desde casa son muy similares porque las opciones son las que son, pero la clave está en conectar con el seguidor, y en mi caso eso se traduce en transmitirle toda mi energía para que el que esté al otro lado de la pantalla se venga arriba, disfrute y su salud se beneficie.

¿Cuáles son los ejercicios que más te activan y aquellos que recomiendas siempre a tus alumnos y usuarios?

Sin duda alguna entre mis ejercicios favoritos están las sentadillas, las cuales me encanta hacer sumando un press de hombro; las flexiones: las planchas abdominales, de todos los tipos y colores; el remo; el famoso Hip Thrust, en el que se eleva la cadera para trabajar tus glúteos y, sin duda alguna, no pueden faltar la sentadilla búlgara y unos burpees. Con esto tienes para entrenar una larga temporada. Muchas veces nos obsesionamos con ejercicios complejos o que hemos visto en Internet en las cuentas no debidas y nos olvidamos que entrenar los movimientos básicos y, a ser posible, multiarticulares, es lo más interesante.

¿Qué podemos encontrar en tu página web y por qué deberíamos elegirte como entrenador personal?

Decidí crear una plataforma de vídeos donde yo emito en directo 3 veces por semana y además subo vídeos con otros entrenamientos. Puedes encontrar entrenamientos de 7, 8, 16, 25 ó 45 minutos para que el tiempo no sea una excusa, además de diferentes intensidades en función de si acabas de ponerte con el deporte o ya vienes practicando hace tiempo… También están enfocados a distintas partes del cuerpo por si un día te apetece hacer un entrenamiento solo de piernas y glúteos, o más enfocado al abdomen… aunque ciertamente conmigo siempre implicamos todos los grupos musculares. Puede llegar a haber unos 70 entrenamientos.

¿Qué consejos le darías a una persona que acaba de iniciarse en el fitness?

Que sea paciente y disfrute de la evolución diaria, porque en esto de ponerse en forma uno puede ver mejoras cada día, pero para ello debemos entrenar a la intensidad adecuada. No vale la pena obsesionarse, tan solo trata de incluir el deporte en su ritmo de vida, y si la semana pasada no hacía nada y esta semana se hace dos sesiones, ya son dos más que la pasada, y así hasta que se logre una media de 4-5 días a la semana de práctica de actividad física.

Entrenar es muy importante pero también lo es tener un estilo de vida activo, por lo que si entrenamos una hora al día, eso supone un 4,1% de nuestro tiempo ese día. ¿Qué hacemos durante el 95,9% del tiempo restante? Invito a que se haga una reflexión y a incluir pequeños cambios en el día a día, que repetidos x veces al día y, por ello, x veces a la semana, hacen una gran suma mensual. Como dijo Schopenhauer, «la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada». Empieza a moverte y motiva a los tuyos a que lo hagan, y si necesitas apoyo, ¡cuenta conmigo!

Estás metido en otros proyectos como es el caso de Aldeha... ¿Qué es y en qué consiste?

Aldeha.es es un proyecto de vida precioso que decidí comenzar hace ya 6 años con el único objetivo de potenciar y promover los hábitos saludables en los niños a través de los colegios. Porque el problema de futuro que hay en la población infantil es realmente grave con las cifras de obesidad y sobrepeso actuales en edad temprana, y lo que más rabia me produce es que la culpa no es de ellos, sino de los adultos.

Un niño de 6-7-8 años n llena la nevera ni cocina, tan solo come lo que los adultos les damos y lo que ven que hacemos los adultos, y hay una gran parte de la población adulta que no conoce lo que supone llevar una alimentación saludable y una vida activa, por eso decidí crear un programa llamado micolesaludable.com que implantamos en los colegios y que consiste en cursos para los alumnos, las familias y los docentes donde impartimos la información más básica relacionada con la alimentación saludable y la vida activa para que el mensaje llegue perfectamente a todos. Porque es en los colegios donde se puede llegar a la vez a las generaciones futuras y a las generaciones adultas actuales.