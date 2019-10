Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún no se han diseñado técnicas de bajada de peso de un día para otro (el entrenador Jose Expósito desarrolló un método para lograr objetivos en 29 días), pero sí existen algunos ejercicios que no llevan apenas nada de tiempo y que estableciendo una rutina diaria, reducen tus calorías y bajan tu peso. ¿Cuáles son esos ejercicios? El experto Marcos Vázquez, más conocido como «Fitness Revolucionario», no concibe el mundo del fitness como una vía solo para bajar de peso, si no que es mucho más que eso. «Tenemos que buscar ejercicios que no solo quemen calorías, sino que nos mejoren estáticamente, que nos ayuden a ganar masa muscular y que tenga una respuesta hormonal. Equilibrar las hormonas es clave para la quema de grasa», afirmó durante la presentación de la web ABC Bienestar.

Y ese entrenamiento existe. Son los llamados «ejercicios multiarticulares». ¿En qué consisten? Marcos Vázquez, autor de «Invicto. Logra más. Sufre menos» evita los ejercicios que se realizan sentados: «Ir al gimnasio, por ejemplo, a hacer bici; sentarnos y subir las piernas o cualquier otra movilidad en la que permanecemos en esa postura no es óptimo para quemar calorías. No tiene sentido ir al gimnasio a hacer ejercicio sentados ya que nos pasamos muchas horas en el trabajo sobre una silla», explica. Sin embargo, hay otras rutinas fitness que puedes hacer sin salir de casa y sin la necesidad de cargar con peso.

Marcos Vázquez - @fitness.revolucionario

Sentadillas, dominadas, flexiones y «burpees»

«Se puede bajar de peso siguiendo patrones de movimientos naturales. Por ejemplo, con las sentadillas se gana mucho más que con ejercicios que hay que llevar a cabo en un gimnasio. Intenta bajar todo lo que puedas y sube, así una y otra vez. También son destacables las típicas flexiones en el suelo y los llamados «burpees» puesto que son muy buenos para activar el metabolismo», cuenta Marcos Vázquez, con más de 122.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram.

No hay excusas

Aquí no acaba la variedad de ejercicios que puedes hacer. Las dominadas, ese despliegue de fuerza para levantar nuestro propio peso forma parte también del pequeño secreto para bajar de peso progresivamente. Pero no sirven excusas. «Fitness Revolucionario» conoce el ingrediente perfecto y secreto para que esta rutina fitness sea efectiva. «Para los ven muy lejano realizar estos ejercicios, se pueden escalar, adaptar a la persona. Si no puedes hacer dominadas, pones una barra en la puerta, una silla debajo y lo que haces es subir y bajar, pero apoyando las piernas. De esta forma logras que trabajen más las brazos. ¿No puedes hacer una sentadilla profunda desde el principio? Te sientas y te levantas varias veces. ¿No consigues realizar una flexión en el suelo? La haces contra la pared o contra una mesa, que es mucho más fácil».

Estos ejercicios, que son ideales para comenzar en el mundo del fitness los puedes hacer en todo momento a tu nivel físico, cambiando el grado de dificultad según vayas avanzando. No hay excusas: puedes adaptar cualquier ejercicio a tu punto actual de capacidad física.