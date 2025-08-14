Un estudio confirma lo que muchos piensan sobre las vacaciones: cuánto más largas sean, mejor

Por tercer año seguido está en boca de la mayoría que se trata del verano más caro de siempre, pero lo cierto es que eso no ha impedido a los españoles cogerse vacaciones y disfrutar de unos días en algunos de los destinos turísticos de nuestro país. Porque, al final, el turista nacional siempre se las acaba apañando para encontrar la manera de adaptarse a las circunstancias.

Recortar los días de descanso es una solución que han adoptado muchas personas. En vez de un mes entero de vacaciones, menos días. O quienes lo hacían durante una quincena seguida también han optado por reducir esa estancia para poder guardarse unos días para otras épocas del año donde, seguramente, el precio será inferior.

Pero una cuestión es la económica y otra el bienestar asociado a disfrutar de unas vacaciones más duraderas o, por el contrario, más cortas pero distribuidas durante más veces a lo largo de un año.

Ahí entran en juego factores como un viaje a un lugar más o menos lejano, la necesidad de un mayor o menor periodo de desconexión o, también, por qué no, qué impacto puede tener en la carga de trabajo de cara a la reincorporación el hecho de que el tiempo de vacaciones sea duradero o breve.

Son elementos que conviene poner en la balanza, más allá del aspecto puramente económico y de los precios de los alojamientos, antes de decantarse por cómo repartir esos preciosos días de descanso.

Quien ha puesto algo de luz a esta situación es Ryan Grant, estudiante de doctorado en psicología en la Facultad de Artes y Ciencias Franklin de la Universidad de Georgia (UGA) y autor del estudio titulado 'las vacaciones son buenas para el bienestar de los empleados y sus efectos son duraderos'.

«Necesitamos alternar estos periodos intensos de trabajo con periodos intensos de descanso y recuperación»

En él aborda cuestiones como la de hacer ejercicio durante el viaje. En este sentido explica que «las personas que realizan actividades físicas durante sus vacaciones experimentan mayores niveles de bienestar y recuperación» y destaca, sobre todo, el buceo. «Son oportunidades únicas para vivir experiencias realmente positivas que probablemente no se dan en la vida cotidiana», añade este estudio.

Vacaciones más largas, mejor para la vida laboral

El estudio también indica que unas vacaciones más largas aportan mayores beneficios a los empleados cuando se reincorporan al trabajo de ese periodo de descanso.

En ese sentido, señala, especialmente, la importancia de darse unos días para preparar las vacaciones y la vuelta al trabajo. «Dedicar tiempo a preparar el equipaje y planificar el viaje con antelación reduce el estrés y puede ayudar a maximizar los beneficios para el bienestar. Además, incorporar uno o dos días libres para readaptarse al volver a casa puede facilitar la transición al modo de trabajo».

La conclusión que sugiere este estudio y la frase que mejor lo resumiría es la siguiente: «Creemos que trabajar más es mejor, pero en realidad rendimos mejor cuidándonos. Necesitamos alternar estos periodos intensos de trabajo con periodos intensos de descanso y recuperación».