La raíz de apio se come: cómo sacar partido a este feo tesoro nutricional

Reconozcámoslo, existen vegetales, especialmente los más feos, de los que siempre pasamos de largo. Pero ¿qué hace a un vegetal feo o bonito? Como alguien dijo alguna vez, la belleza está en el interior. Siempre partiendo de la base de que no es recomendable comprar piezas magulladas , mal conservadas, cuya descomposición o fermentación ya se haya iniciado o tengan signos visibles de mohos , el hecho de que un vegetal tenga una forma imperfecta, un color o tamaño inusual, tengan algún pequeño resto de tallos , hojas o restos de tierra, no son en absoluto indicativos de su calidad a nivel nutricional .

Ingredientes para 4 personas Raíz de apio de buen tamaño 1

1 Patatas medianas 4-5

4-5 Yogur griego 2 cucharadas

2 cucharadas Aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas

4 cucharadas Sal y pimienta negra recién molida Al gusto

Al gusto Pistachos tostados sin sal 1/3 taza

1/3 taza Tomillo limonero Unas ramas

De hecho, eligiendo vegetales y frutas imperfectos contribuimos en gran medida a reducir el desperdicio alimentario por lo que cualquier acción que realicemos de forma recurrente será un avance.

La raíz de apio es de esos vegetales que poca gente conoce y a no todo el mundo le gusta. Rugoso, con nudos y un aroma intenso a apio en crudo, hace que la mayor parte de las veces no entre en nuestra cesta de la compra, y ya no solo por su aspecto, sino por no saber cómo prepararlo.

La raíz de apio se come y tiene muchos beneficios. Catalina Prieto

Algunos tips para sacarles el mejor partido son:

- Escogerlo cuando está firme, se sienta pesado para su tamaño y tenga matices verdes en su exterior.

- La intensidad de sabor y aroma del vegetal crudo se vuelve muy suave cuando se cocina. Cuando lo pruebes entenderás por qué es un ingrediente habitual en las cocinas de los mejores restaurantes.

¿Has probado la raíz de apio? Catalina Prieto

- Se puede conservar durante un par de semanas en el frigorífico sin pelar, en una bolsa abierta y con un trozo de papel de cocina para absorber el e xceso de humedad .

- Podemos usarlo salteándolo, asándolo, en sopas y cremas, purés, rallado crudo para ensaladas, como chips, etc.

La raíz de apio es el mejor acompañamiento para tus platos. Catalina Prieto

Hoy os traigo una receta para principiantes en la que podemos apreciar los matices delicadísimos de esta raíz. Se trata de gratén de raíz de apio y patata que podrás realizar con poquísimos ingredientes y será un acompañamiento delicioso para cualquier plato.

Preparación Paso 1 Lavamos bien la raíz de apio, cortamos los extremos para poder asentarlo en una superficie horizontal y con la ayuda de un cuchillo ir retirando la capa externa. Una vez limpio trocear en cubos no muy grandes. Paso 2 En una olla con agua fría y un poco de sal, colocar la raíz picada y llevar a hervor. Cocer durante 5 minutos. Mientras, pelar y picar en cubos del mismo tamaño las patatas y añadirlas transcurridos esos primeros 5 minutos de cocción. Dejar cocer entre 15 y 20 minutos más hasta que las patatas estén tiernas. Paso 3 Escurrir bien y trasladar a un bol amplio. Con la ayuda de un pisapatatas ir machacando los vegetales sin preocuparnos de que quede muy fino. Encontrarnos pequeños trozos hará que resulte más agradable. Salpimentar al gusto y añadir el yogur y 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Mezclar con la ayuda de una cuchara o espátula. Paso 4 Trasladar la mezcla a una rustidera o fuente para horno. Colocar encima los pistachos picados y un hilo de aceite. También podemos, si queremos, usar una pequeña cantidad de mantequilla. Gratinar durante 10 minutos en horno precalentado. Paso 5 Decorar con las hojas de tomillo limonero fresco y servir. Es un acompañamiento genial para cualquier plato ya sea vegetariano, vegano, de carne o pescado.

El apio es un vegetal muy beneficioso para la salud pese a que no suele incluirse en numerosas preparaciones.

