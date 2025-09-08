Qué pasa en el cuerpo si tomamos té matcha todos los días y cómo previene el envejecimiento

Una de las bebidas de moda de los últimos años es el té matcha. Con origen en Asia y consumida allí desde hace siglos, esta variedad de té verde no solo destaca por su vibrante color, su peculiar sabor y su profundo significado cultural, también por su larga lista de beneficios para la salud.

El té matcha se presenta en forma de polvo fino obtenido de las hojas de la planta Camellia sinensis. Estas son cuidadosamente molidas hasta alcanzar un tamaño de partícula extremadamente pequeño. Con este delicado proceso, se asegura la conservación de todos sus nutrientes y cualidades.

Las hojas del té tienen compuestos químicos y sus propiedades actúan sobre nuestro cuerpo y mente. Por ello, son muchas las personas que han incluído el matcha en su rutina de alimentación. Pero, ¿cómo afecta al organismo si se toma todos los días? ¿cuáles son sus efectos?

Qué pasa en el cuerpo si tomamos té matcha todos los días

Hay personas ya no pueden vivir sin té matcha y se toman todos los días, al menos, una taza. Pero la pregunta es: ¿es realmente bueno consumir esta bebida de manera habitual?

Quirónsalud indica en su página web que el té matcha «aporta una gran variedad de vitaminas A, B2, C, D, E, K» y minerales como «potasio, calcio, hierro, proteínas, clorofila». «Sus antioxidantes, que tiene hasta 20 veces más que la mayoría de las frutas, previenen el envejecimiento y deterioro de tejidos», aclara. Varias investigaciones señalan también que estas moléculas «protegen el hígado» y «promueven la salud del corazón».

Asimismo, su concentración de l-teanina y cafeína «mejora la eficiencia neuronal y física» y se le atribuyen propiedades antiinflmatorias.

Por último, al té matcha posee el beneficio de ayudarnos a adelgazar, aunque esta afirmación está sujeta a matices. Así lo explica la nutricionista Belén Siscar a ABC: «Lo que dicen algunos estudios es que tomar como suplemento extracto de té verde podría facilitar el aumento del gasto energético y, por consiguiente, reducir el peso corporal, pero no es comparable la toma de una infusión con su ingesta en forma de suplemento», declara.

¿Cuándo es mejor tomar té matcha?

Aunque no hay una regla estricta, sí existen momentos en los que es mejor tomar el té matcha. En una entrevista para ABC, la doctora Rosa Mª Mirete, especialista en Endocrinología y Nutrición, aconseja consumir esta bebida «por la mañana o después de la comida» y avisa de que lo ideal no es sobrepasar los cinco gramos al día.

La nutricionista Belén Siscar, por su parte, indica que hay que «evitar tomarlo después de la media tarde» para no interferir en el descanso nocturno.