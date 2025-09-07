Qué pasa en el cuerpo si tomamos manzanilla cada día y que efecto tiene en los riñones

Qué pasa en el cuerpo si tomamos manzanilla cada día y qué efecto tiene en los riñones Esta infusión es utilizada para calmar los problemas gastrointestinales, además de tener otros beneficios

La manzanilla ha sido la solución durante años para los problemas gastrointestinales. Esta infusión también ha sido una apuesta para aliviar el estrés, la ansiedad e incluso para conciliar el sueño.

Sus propiedades son tan conocidas que también sueles ser utilizada por las mujeres para los malestares menstruales, además de ayudar al sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular.

Esta planta tiene más de treinta mil especies, de las que la más utilizada es la de matricaria chamomilla y la chamaemelum nobile. La ingesta diaria de la manzanilla tiene efectos diuréticos ya que tiene propiedades antiinflamatorias y sedantes.

¿Qué pasa en el cuerpo si se consume manzanilla?

Esta infusión previene la retención de líquidos o edema tanto en el abdomen, piernas, tobillos, cara y manos. Cuyos síntomas pueden ser: subida de peso, piel apretada, párpados hinchados, poca flexibilidad en las articulaciones, dedos, muñecas y tobillos, la piel se hunde al apretarla y reducción de la orina.

Todos estos síntomas puede ser ocasionado por problemas circulatorios, insuficiencia cardiaca y hasta enfermedades renales. Y cuando llega el verano la retención de líquidos también aumenta debido a que las altas temperaturas producen vasodilatación.

La alimentación también puede influir ya que se debe consumir agua diariamente e hidratarse con líquidos como la manzanilla, evitando así problemas renales ya que al añadir esta infusión a la dieta el cuerpo reduce la retención. Además, lo ideal es acompañar a esta infusión con un buen consumo de verduras, frutas y evitar el consumo de sal, apoyada de actividades físicas.

Efectos negativos

Aunque la manzanilla no suele tener efectos contraproducentes, lo cierto es que depende de la salud y diversos aspectos de la persona que la consuma. Por ejemplo, es necesario que las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia consulten a su médico si pueden tomar esta infusión.

En los casos en los que una persona sea alérgica o tenga sensibilidad a las plantas del tipo crisantemo o ambrosía, se desaconseja su consumo, así como en quienes estén bajo tratamiento de ansiolíticos y anticoagulantes.