Una nutricionista advierte sobre el consumo de frutos secos a quienes buscan perder peso: «No hay que pasarse»

La alimentación es un pilar fundamental para tener una buena salud, siendo tan importante como el ejercicio físico regular y un descanso adecuado. Estos tres elementos forman la base de un estilo de vida saludable para mantener el bienestar de cuerpo y mente.

Centrándonos en lo que comemos, una alimentación equilibrada proporciona la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, ayudando a prevenir enfermedades y a garantizar un crecimiento y desarrollo adecuados.

Por ejemplo, consumir frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, entre otros nutrientes, ayuda a reducr el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión. Por el contrario, una dieta alta en azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados puede hacernos llegar a tener obesidad, el colesterol alto o incluso, a la larga, algunos tipos de cáncer.

Sin embargo, no existe una dieta única válida para todas las personas, ya que las necesidades de cada persona dependen de la edad, sexo, estilo de vida, condiciones médicas e incluso de factores culturales o económicos. Es por ello que se vuelve fundamental adaptar la alimentación a lo que necesite cada uno, teniendo en cuenta el criterio médico.

Beneficios de los frutos secos

En materia de alimentos saludables, unos que suelen recomendarse con bastante frecuencia son los frutos secos. Según la Fundación Española del Corazón, este alimento incluye «en su composición menos del 50 por ciento de agua, tienen un bajo contenido de hidratos de carbono (excepto la castaña) y son ricos en proteínas (10-30%) y grasas (30-60%), especialmente ácidos grasos mono y poliinsaturados. Las nueces contienen ácidos grasos omega 3, precursores de DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido eicosapentaenoico)», además de ser ricos en fibra insoluble, hierro, calcio, magnesio, ácido fólico, vitaminas E y B1.

Son considerados por los expertos como grasas buenas y, desde Mayo Clinic, indican que «las investigaciones han demostrado que comer frutos secos de manera frecuente disminuye los niveles de inflamación relacionada con las enfermedades cardíacas y la diabetes».

Sin embargo, puede que en muchas ocasiones no sepamos muy bien cuál es la cantidad adecuada de frutos secos que debemos incluir en nuestra alimentación, ni cuál es la frecuencua con la que deberíamos tomarlos, ya que el exceso de su ingesta puede causar algunos inconvenientes.

Una nutricionista explica cuál es la cantidad adecuada de frutos secos que deberíamos tomar

Para despejar estas dudas, la nutricionista Blanca García-Orea, popular en redes sociales bajo el nombre de usuario @blancanutri, explica en un vídeo cuál es la cantidad adecuada de frutos secos a consumir. «¿Sabes cuántos frutos secos equivalen a 100 calorías? Son una de las grasas más saludables que puedes comer, pero sí que es cierto que un alimento sea saludable no quiere decir que no sea calórico» por ello advierte de que debemos «tener cuidado» con la cantidad de frutos secos que comemos.

De este modo, la nutricionista pasa a explicar a cuánta cantidad de frutos secos equivalen 100 calorías en unidades o con la medida de la mano al coger diferentes tipos, como nueces, almendras, avellanas o pistachos, entre otros.

«Los frutos secos son grasas buenas pero tampoco hay que pasarse. Que un alimento sea bueno no quiere decir que no sea calórico y podría frustrar tu pérdida de peso. No se trata de ir contando los frutos secos ni contar kcal que comes pero esto te puede dar una idea de si te estás pasando o no», concluye la nutricionista por escrito.