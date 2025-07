Lo que engordan las bebidas alcohólicas más consumidas en verano

El verano es un momento perfecto para salir con amigos y familiares. Las cenas bajo las estrellas, las terrazas y los chiringuitos hacen que se multipliquen los brindis y los aperitivos para refrescarnos. Pero muchas veces olvidamos un pequeño «gran detalle» y es que las calorías líquidas también cuentan, y en el caso del alcohol, pueden sumar más de lo que imaginamos.

¿Por qué el alcohol engorda tanto?

El alcohol también aporta energía en concreto, 7 kilocalorías por gramo, una cantidad considerable, por encima de los hidratos de carbono y las proteínas (4 kcal/g), y sólo por debajo de las grasas (9 kcal/g).

Pero a diferencia de estos macronutrientes, el alcohol no nutre, ni sacia, ni tampoco aporta nutrientes. Además, también altera el metabolismo favoreciendo que almacenemos más grasa, especialmente en la zona abdominal.

Y si vamos un poco más allá, la mayoría de bebidas alcohólicas no vienen solas, sino que las combinamos con refrescos azucarados, zumos, siropes o cremas, lo que dispara aún más su aporte calórico total.

El alcohol no nutre, no sacia y no aporta nutrientes unsplash

¿Cuántas calorías tiene cada bebida?

Dependiendo de la bebida podemos estar hablamos de muchas o muchísimas calorías vacías que nada van a aportar a nuestro organismo.

Esta tabla muestra cuantas calorías contiene cada una de esas bebidas unsplash

Por ejemplo, un solo mojito puede superar las 140 kcal y una piña colada fácilmente sobrepasa las 350 kcal por su mezcla de ron, leche de coco y zumo de piña.

Las calorías que aportan el alcohol son especialmente engañosas porque no sacian ni aportan nada. Además, suelen ir acompañadas de picoteos que aumentan aún más la ingesta sin que apenas la percibamos.

Y como si fuera poco, el alcohol reduce el autocontrol y la percepción de la realidad. Vamos, que no es nuestro mejor compañero de viaje.

Aunque parezca un gran aliado, el alcohol hace que distorsionemos la realidad si no controlamos la cantidad ingerida unsplash

¿Y qué podemos hacer?

Pues no se trata de prohibir, ni de sentirse culpable, sino de entender cómo funciona y por supuesto tomar las decisiones con conciencia. La clave está en disfrutar con equilibrio, eligiendo opciones más ligeras y moderando la cantidad sin dejar de lado el placer del momento, si es que te gusta.

Así que, si quieres tomar algo, mi recomendación es que:

- Elijas versiones con menos calóricas si vas a beber: por ejemplo, un vino blanco seco o una cerveza sin alcohol pueden ser opciones más ligeras.

- Evita los cócteles industriales o preparados que incluyen siropes y azúcares.

- Mezcla siempre con bebidas sin azúcar: gaseosa 0, agua con gas, hielo o limón exprimido.

- Hidrátate bien entre copa y copa. El agua sigue siendo el mejor aliado del verano.

- Si tomas alcohol, acompáñalo de comida de verdad (no de picoteos): proteína, fibra, grasa saludable y sin procesar.

No hace falta prohibir el alcohol pero hay que ser conscientes de su consumo Unsplash

Habrá días en los que un vermut con hielo te sepa a gloria, y otros en los que no te apetezca nada, no hace falta justificarse. Disfrutar del verano y cuidarse no son incompatibles, y cuidarse no significa vivir con restricciones, sino elegir con libertad y respeto hacia uno mismo.