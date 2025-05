Los consejos antiinflamatorios para apagar un cuerpo en llamas

Los malos hábitos, y principalmente una mala alimentación, son los encargados de hacer que nos inflamemos e hinchemos -que no son lo mismo-. Muchas enfermedades y el envejecimiento tienen su origen en procesos inflamatorios, que son los pirómanos de nuestra salud, de modo que necesitamos un cuerpo de bomberos (polifenoles, el sueño, el deporte…) bien preparado para solventar los problemas. Eso es lo que ha llevado a Beatriz Larrea, investigadora de la nutrición, a escribir 'Apaga tu cuerpo en llamas en 30 días'.

Se trata de la continuación y la parte práctica de su exitoso anterior libro 'Tu cuerpo en llamas. De la teoría a la práctica'. Su autora enseña ahora cómo adquirir los hábitos que se precisan para vivir más y, sobre todo, mejor retrasando el envejecimiento. Para ello propone un detallado y sencillo plan de 30 días, dividido en cuatro semanas, que abarca todo, desde la dieta (con recetas incluidas) hasta el bienestar de tu mente; de las pautas de actividad física a los periodos de descanso.

- ¿Qué te ha llevado a escribir este libro?

Después de publicar 'Tu cuerpo en llamas', mi anterior libro, muchos de mis seguidores me pidieron un libro práctico, y aquí está. Lo he partido en cuatro tandas para ajustarme a todos los niveles. Digamos que este libro es la parte práctica del anterior, que fue el teórico. Conforme lo estaba escribiendo estaba pasando por una enfermedad que me generaba mucha inflamación y empecé a indagar en las últimas actualizaciones sobre cómo reducirla y optimizar la energía. Fue un proceso de investigación personal que ha dado sus frutos, como es este libro, por ejemplo.

- Se habla mucho de inflamación pero también de hinchazón... ¿son lo mismo?

Son diferentes y muchas personas lo confunden. La inflamación tiene que ver con la activación del sistema inmunológico. Este sería como la parte más importante de todo tu ser, y cuando se ve atacado por algún estresor, como por ejemplo una mala alimentación, estrés o insomnio, usa sus armas para protegerlo. El sistema inmunológico combate en todos los frentes. Yo hablo de cómo modularlo para que no se encienda ante esos estresores. La hinchazón o distensión abdominal es un problema gastrointestinal que puede venir por estrés o la alteración de microbiota, entre otros. Por tanto, y resumiendo, la inflamación es la alteración del sistema inmunológico.

- ¿Una puede provocar la otra?

Lo cierto es que sí. El primer campo de batalla siempre van a ser los intestinos y la microbiota; si tienes una alteración en la flora intestinal, se va a alterar el sistema inmunológico también.

- ¿Cómo se puede evitar la inflamación?

Siguiendo los consejos prácticos para optimizar los pilares de la salud y de los que hablo en mi libro. En cuatro semanas tu cuerpo deja de estar en llamas.

- ¿Cuáles son esos pilares?

Alimentación, genética, epigenética toxicidad medioambiental, sueño, deporte, emociones, propósito de vida y una correcta gestión del estrés. Todas pesan exactamente igual, pero sí es verdad que la pata más importante es la gestión del estrés. El cortisol actúa sobre todas las demás, y si este sube, por lo general se producen emociones negativas.

- Hablas en tu libro de la alimentación que hay que seguir para evitar la inflamación y son los alimentos que recomiendan todos los expertos. Por más que los repetís parece que hay gente que no se plantea cambiar su alimentación por la que aconsejáis…

Tristemente en redes sociales hay muchas personas que dan su opinión, y a veces se dicen barbaridades como que las lentejas engordan y tienen antinutrientes. Ahora estamos en la moda de que los hidratos de carbono engordan, como por ejemplo el plátano… Se lleva hacer dieta. Si tú te dedicas a hacer dietas restrictivas, matas de hambre a las bacterias que potencian tu salud y son las encargadas de que tengas un peso ideal. Hay que acercar la ciencia a la sociedad para que no se dejen llevar por modas de gente que dan sus opiniones sin ningún conocimiento.

- Pareces familiarizada con el conflicto...

Me molesta sobremanera las personas que hablan sin basarse en nada porque no hay evidencia científica. Tenemos la responsabilidad social de dar información verídica. La mejor alimentación es aquella en la que puedes comer de todo. Es un tipo de alimentación que puedes mantener en el tiempo porque una dieta restrictiva de un mes tiene resultados durante un mes, por lo que hay que ir cambiando hábitos poco a poco y quitarnos de modas que aparecen de la nada.

Por supuesto, hay que evitar los alimentos ultraprocesados. Comer un poco de todo genera paz y te aleja del miedo a la comida. Estamos en la cuna de la dieta mediterranea y es la joya en el mundo de la alimentación.

- ¿En qué consiste tu plan de actuación de 30 días?

Está dividido en cuatro semanas y niveles, pero eso no quiere decir que no sea flexible; significa que tienes que construir tu propio plan. Hay nivel principiante, intermedio, avanzado y otro que es para esos días de 'estoy estresada, no me da la vida, no tengo tiempo, quiero comer galletas todo el rato... Lo ideal es ser flexible y ser el director general de tu salud. No quiero que hagas 16 horas de ayuno si no has dormido esa noche o tienes estrés y estás colapsada. Hay diferentes opciones por eso mismo. Lo que no funciona en estos momentos sí te va a sentar bien más adelante.

Pongo la salud como si fuera una mesa con siete patas. Si quitas una pata no pasa nada porque la mesa se sostiene, pero si quitas tres, lo mismo se cae. Por ejemplo: puedes perder el trabajo pero si duermes bien, comes bien y haces ejercicio, no es tan dramático y se sale adelante. Mi libro es un viaje práctico.

Sobre la autora

Beatriz Larrea es nutricionista holística y asesora de salud. Sus formación inicial en Historia, así como su máster en Relaciones Internacionales enfocadas a la seguridad medioambiental, le dieron su base de investigadora que más tarde complementaría en Canadá con estudios de nutrición holística, en Cornell (EE.UU.) con nutrición a base de plantas, y en Londres con nutrición para el deporte. Después cursó dos especializaciones, una en nutrición clínica pediátrica y otra en manejo hormonal.

Intenta dar un enfoque integral a la salud buscando un cambio de hábitos. Entiende la alimentación como un factor clave que, sin embargo, necesita ser apoyado con un correcto manejo del estrés, el cuidado de la mente, el sueño y la práctica de deporte. Da cursos sobre hormonas, belleza y antiaging en diversas ciudades del mundo y también ha colaborado con varias empresas como El Corte Inglés o Carrefour.

