El método del plato y cómo adelgazar de forma saludable

Comer de forma saludable y hacerlo toda la vida, más allá de que ayude a bajar o a mantener un peso corporal adecuado. Es el objetivo sobre el cual insisten los expertos en nutrición, que no se cansan de recordar los beneficios que tiene para nuestro organismo, y para cuestiones derivadas como nuestro estado de ánimo, autoestima, rendimiento y hasta relaciones personales, llevar una alimentación equilibrada. Como se trata de prevenir y de algo a largo plazo, muchas veces se pospone asumir este compromiso o se le resta importancia. Pese a que puede que nos estemos jugando la calidad de vida de un futuro no tan lejano, y a que comiendo bien estemos evitando muchos males que no vemos.

En este episodio del podcast Abecedario del bienestar, las periodistas Raquel Alcolea y Laura Pintos hablan de este tema con de la dietista-nutricionista Adriana Oroz, autora de libro 'El método del plato, recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable'.

En la entrevista, la experta navarra explica cómo aplicar esta fórmula para comer de forma mejor, de qué manera impacta la alimentación en el estado fisico y el peso y cómo evitar errores comunes y hábitos perjudiciales.

