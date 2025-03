Cuándo es el mejor momento para tomar probióticos.

Dado que en función del tipo de alimentación que llevemos así será nuestra composición de microorganismos, consumir alimentos fermentados puede aumentar la diversidad microbiana y esto es beneficioso. No obstante Olalla Otero invita a que si se quiere realizar una terapia con probióticos t«enemos que seleccionar de forma muy específica las cepas probióticas y consumirlas en unas cantidades adecuadas». En este caso nos tenemos que valer de los complementos probióticos para poder llevar a cabo la microbioterapia de precisión.

Aunque los probióticos son complementos alimenticios y, por lo tanto, no necesitan prescripción médica, siempre es recomendable que un profesional de la salud actualizado seleccione las cepas adecuadas en nuestro caso. Olalla Otero no aconseja tomar los probióticos a la ligera pues «equivocarnos con la elección del mismo puede suponer en algunos casos tener incomodidad intestinal o no lograr el objetivo perseguido». Por eso, y para no tirar el dinero, es mejor pedir consejo a un profesional.

Por otro lado, si son cápsulas, lo suyo es que se tomen con un vaso de agua ni muy fría ni muy caliente, porque las temperaturas extremas pueden en algún momento comprometer su viabilidad. «Hay probióticos en polvo que están diseñados para disolverlos en agua para realizar un enjuague y luego tragarlos», cuenta Sari Arponen. El tiempo durante el que se deben tomar depende mucho de nuestro caso y de para qué los tomamos. Por ejemplo, para una gastroenteritis una semana puede ser suficiente, pero en el tratamiento de desequilibrios del sistema inmunitario o la periodontitis , por ejemplo, 3 meses sería un tiempo mínimo. En principio, si nuestro profesional de la salud nos lo indica por más tiempo, tampoco es un problema tomarlos por períodos prolongados de tiempo.