Alimentos buenos para el cerebro que ayudan a concentrarse mejor

«¿Mens sana in corpore sano?».... ¡por supuesto! Y también al contrario. El cuerpo y la mente están irrevocablemente conectados. Mientras mejor nos sintamos físicamente, mejor funcionará nuestra mente, y cuanto más nutramos nuestro cerebro, mejor funcionará nuestro cuerpo. La ciencia no hace más que confirmar, estudio tras estudio, que esta relación entre pensamientos y emociones y fisiología existe, y es tan fácil identificarla como reconocer las señales: beber si tenemos sed o dormir cuando estamos cansados. Éstas nos pueden parecer obvias, pero hay otras que tal vez no lo sean tanto, como el estrés que puede acabar afectando, por ejemplo, a nuestra piel (os sorprendería saber cuántas afecciones dermatológicas están relacionadas con nuestro estado nervioso); o que cuando estamos agobiados no podemos concentrarnos y nuestros músculos se tensan, provocando contracturas o tirones...

Si tuviésemos que generalizar, diríamos que el estado de ánimo mayoritario de la población actualmente es «preocupado» (preocupación por el resultado de la vuelta al cole, por dificultades laborales, por el teletrabajo, por el miedo a la enfermedad...). No hay soluciones mágicas para dejar de estarlo, pero sí que podemos ayudar un poco a nuestro cerebro a funcionar mejor y a ayudarnos a sobrellevarlo todo de una manera más coherente. No se trata de llevar una dieta «especial para cerebros», una alimentación sana y sostenible ya es en sí beneficiosa para que todas las funciones del cuerpo se interrelacionen de manera adecuada (básicamente estaríamos hablando de nada de ultraprocesados ni de azúcares refinados ni de hidratos de carbono y muchas frutas y verduras ecológicas, proteínas naturales y alimentos ricos en grasas), sin embargo, sí que hay algunos alimentos que le ayudan a funcionar mejor.

¿Qué come el cerebro?

El cerebro es un músculo que necesita energía, concretamente consume más del 20% del total de todo nuestro organismo, por eso hay que nutrirlo como se merece, con alimentos ricos en grasas, proteínas naturales, y vitaminas esenciales. Uno de ellos es el chocolate (eso sí, sin aditivos ni azúcares y con al menos un 70% de cacao).

El cacao contiene gran cantidad de flavonoides que, según confirman algunos estudios, reducen el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Pero eso no es todo, también contiene teoromina y cafeína, grandes estimuladores de las endorfinas que tan útiles resultan a nuestro organismo para reducir el estrés y aliviar dolores.

Otra gran aliada puede ser la avena, rica en vitamina B1 que actúa como reductora del nerviosismo y combate la fatiga intelectual; el huevo, una proteína natural que ayuda a una correcta neurotransmisión de las señales y por tanto puede prevenir la degeneración de esta red; o los frutos secos como las nueces o las almendras, cargados de vitaminas como la vitamina E, que mejoran el rendimiento intelectual. ¿Y qué decir del plátano, el portador del potasio por excelencia? Este elemento ayuda a disminuir la presión sanguínea y mejora la circulación del sistema nervioso, con lo que incide directamente en la protección del cerebro y en la mejora de las capacidades cognitivas.

Y cuidado. Así como hay «amigos» del cerebro, también podemos encontrar otros alimentos que son sus antagonistas, como los hidratos de carbono y los azúcares en general, que provocan picos de glucosa y con ella hiperactividad, nerviosismo y altibajos en nuestro estado de ánimo.

Cómo cuidar el cerebro

En cualquier caso, y como siempre decimos, la alimentación es un pilar muy, muy importante, pero solo funcionará si va acompañado de un estilo de vida saludable y una vida social sana. Aquí os dejo las cinco claves -muy fáciles de llevar a la práctica- que a mi entender nos ayudarán a mantener nuestro cerebro en correcto funcionamiento:

1. Muévete: Un mínimo de 30 minutos de ejercicio diarios ayudan al cerebro a producir las hormonas necesarias para aliviar el estrés y la ansiedad.

2. Come energía: La fibra, las proteínas y las grasas saludables aumentarán el nivel de energía general y mejorarán las funciones cerebrales.

3. Descansa: Un sueño reparador de al menos siete horas cada noche ayuda a la regeneración neuronal. También lo hacen las pequeñas siestas de 15-20 minutos, si puedes.

4. Cambia de actividad: Una pausa cuando estamos trabajando permite al cerebro despejarse y organizar mejor los pensamientos. Luego serás más rápido y eficiente.

5. Desconecta: La meditación puede ser una estupenda aliada de nuestro cerebro, no hace falta entrar en trance, ni ser un experto, el simple hecho de cerrar los ojos, sentarte cómodamente y concentrarte en tu respiración unos minutos te relaja y produce grandes beneficios a tu cerebro.

Y recuerda que, por muy difíciles que sean estos momentos que nos ha tocado vivir, por mucho que nos agobie este presente laboral, sanitario, social y económico, cambiando lo que comemos podemos cambiar el mundo, empezando por «nuestro» mundo. Siéntete mejor, relájate, concéntrate y mira hacia adelante.

Por Niklas Gustafson, Experto en nutrición y cofundador de Natural Athlete.