Almudena Alberca, primera mujer española elegida Master of Wine Este título, que hasta ahora solo tenían otros tres españoles, representa el máximo conocimiento y excelencia en el sector a nivel mundial

La directora técnica de Bodegas Viña Mayor y de Caserío de Dueñas, Almudena Alberca, se ha convertido en la primera mujer española en obtener el título de Master of Wine, que se considera el más prestigioso del mundo del vino. Este título representa el máximo conocimiento y excelencia en el sector a nivel mundial. Hasta hoy, sólo dos personas nacidas en España habían obtenido este certificado: Pedro Ballesteros y Fernando Mora. A ellos hay que añadir a Andreas Kubach, nacido en Alemania y con nacionalidad española.

Almudena Alberca es licenciada en Enología, especialista universitaria en Viticultura y titulada en Ingeniería Técnica Agrícola. Comenzó su carrera profesional en la bodega Viñas del Cenit, en Zamora, como ayudante de enología y, después de un tiempo en Nueva Zelanda, regresó para hacerse cargo de la bodega en 2008. Posteriormente, en 2010, dentro del mismo grupo bodeguero accedió a Dominio de Atauta, con grandes éxitos en algunos de los vinos elaborados por ella. Y ya en 2015 se convirtió en la directora técnica de Bodegas Viña Mayor y de Caserío de Dueñas, donde permanece hasta ahora. Uno de sus primeros vinos en esta última casa, Caserío de Dueñas Fermentado en Barrica 2015, ha sido elegido por la Guía de Vinos ABC 2018 como el mejor vino de Rueda.

En la actualidad solo 380 profesionales en todo el mundo son reconocidos como Master of Wine

ElInstitute of Masters of Wine, con sede en Londres, nació en 1953, y actualmente solo 380 profesionales en todo el mundo son reconocidos como Master of Wine. Para ello «es necesario superar los exámenes teóricos y prácticos organizados anualmente por el Instituto, así como completar un trabajo de investigación original. Los exámenes teóricos cubren toda la ciencia y el arte del vino, desde la viticultura, pasando por enología y gestión de calidad, hasta el negocio, el comercio y los aspectos contemporáneos y legales del mundo del vino. Los exámenes prácticos consisten en tres catas a ciegas de 12 vinos y la valoración no sólo de su origen y variedad, sino también de su elaboración, calidad y potencial comercial. El examen práctico del MW es considerado la prueba de cata más difícil del mundo», según la nota de prensa remitida.