Perseidas: Diez lugares perfectos para ver la lluvia de estrellas

Credito aceebee via Flickr (

No es de sorprender que este parque situado en Cáceres sea uno de los lugares por excelencia para ver este fenómeno. Es el primer destino turístico «Starlight» de Extremadura, gracias a su protección y conservación, lo que le acredita como uno de los entornos con mejores condiciones para contemplar los cielos estrellados… en agosto y todo el año. El 12 de agosto por la madrugada es el momento cumbre en este lugar para ver la lluvia de meteoritos. Se puede acampar en las riberas del Tajo o el Tiétar porque, con suerte, las estrellas se reflejan en el agua creando un efecto realmente alucinante.

José Jiménez via Flickr

Credito Steve Elliott via Flickr

Toscana del sur, Italia

Monte Amiata

Si te pones a viajar, y además en pareja no hay lugar más romántico en el mundo que las hermosas colinas toscanas. Rodeado de cipreses, viñedos y pueblos con encanto medieval, podrás reconectar con la naturaleza, mientras viajas al pasado. El sur de la Toscana se caracteriza por sus paisajes pintorescos y sus pequeñas ciudades que se funden con las colinas y, en muchos casos, no tienen poblaciones cercanas. No es de extrañar entonces que la contaminación lumínica sea baja y que en Toscana las estrellas se puedan observar a las mil maravillas. Las puedes admirar echado sobre una tumbona junto a la piscina de tu chalet, desde una hermosa playa prácticamente desierta como la del Golfo de Baratti o directamente en el observatorio de Chianti, y ya que estás en la zona, merece la pena visitar uno de los lugares más oscuros de Italia: el Monte Amiata. Es mágico ver cómo la Vía Láctea despliega su brillante color plata y en agosto las estrellas fugaces se suceden una tras otra.