Omán, la joya oculta de Oriente Medio

La costa sudeste de la Península Arábiga acoge a este bellísimo país que conserva una herencia árabe con casi 500 fuertes, torres y castillos, una elevada cadena montañosa, Al Hayar, y una extensa costa donde se extienden playas de arena, acantilados rocosos, bahías, islas y lagos

Omán quiere ser el nuevo destino de moda en Oriente Medio y atraer a 11 millones de turistas

Mascate (o Muscat), la capital de Omán



Mascate (Omán)

Entre las aguas turquesas del Golfo de Omán y las escabrosas montañas de Al Hayar se levanta Mascate, la capital del sultanato, con su histórico puerto comercial, utilizado por los barcos mercantes con rumbo a la India en el siglo XVI. De ... ahí que los portugueses conquistaran la plaza en 1507 para levantar unas murallas infranqueables presididas por dos fuertes anclados en las rocas más altas, Al-Mirani al oeste y Al-Jalali al este, siendo este último una prisión hasta los años 70 del pasado siglo y hoy un interesante museo.

