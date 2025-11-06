Omán, la joya oculta de Oriente Medio

Entre las aguas turquesas del Golfo de Omán y las escabrosas montañas de Al Hayar se levanta Mascate, la capital del sultanato, con su histórico puerto comercial, utilizado por los barcos mercantes con rumbo a la India en el siglo XVI. De ... ahí que los portugueses conquistaran la plaza en 1507 para levantar unas murallas infranqueables presididas por dos fuertes anclados en las rocas más altas, Al-Mirani al oeste y Al-Jalali al este, siendo este último una prisión hasta los años 70 del pasado siglo y hoy un interesante museo.

Estas dos fortificaciones, más la de Mutrah en el extremo oriental del puerto junto al zoco más popular de Mascate, confirman la importancia estratégica de este punto que desde 1580 a 1598 estuvo bajo el poder de Felipe II, entonces rey de Portugal, y que fue reconquistado en 1650. Los nuevos gobernantes otomanos decidieron entonces construir más fuertes defensivos, a semejanza de los portugueses de Mascate, en el resto del país.

El Museo Nacional

La rica historia de Omán, más intensa que la de sus emiratos vecinos, puede admirarse en el Museo Nacional que se alza justo en frente del Palacio del Sultán, muy llamativo por sus columnas azules y doradas, un edificio que sirvió antes de residencia de la embajada del Reino Unido. El palacio no se puede visitar, pero sí el museo que muestra su magnífica colección de barcos y buques-insignia, prueba de la rica tradición marítima del país, y de joyas y trajes con más de 7.000 piezas históricas. En 2016, dos empresas españolas participaron en el nuevo diseño de este edificio de 4.000 metros cuadrados y una quincena de galerías permanentes.

El fuerte de Mutrah (arriba); uno de los puestos que puede verse en el zoco de Mutrah (abajo izquierda); y el Museo Nacional (abajo derecha) Javier Carrión

La grandeza arquitectónica de esta construcción sólo es comparable en Mascate con la de la Mezquita del Sultán Qabus y la de la Royal Opera House. En el caso de la mezquita su gran alfombra, de 70 metros de largo por 60 de ancho fue la más grande del mundo hasta que la mezquita deAbu Dhabi le arrebató en 2017 ese récord Guinness con una pieza de lana y algodón de 5.400 metros cuadrados que pesa 35 toneladas.

En cuanto a la Royal Opera también se distingue por sus materiales lujosos, mármoles, maderas nobles africanas y lámparas europeas, y por su gran aforo de 1.100 visitantes. El contraste de esas edificaciones faraónicas se puede palpar en el zoco de Mutrah, impregnado del olor a olíbano, la resina aromática que procede de los árboles Boswellia. El zoco, al que se accede por el paseo marítimo, muestra el aspecto caótico de un mercado clásico árabe con sus tiendas de antigüedades, tejidos y gorros, oro, objetos decorativos y recipientes metálicos donde se prepara el café árabe.

Nizwa, la perla de Omán

Ciento ochenta kilómetros separan Mascate de Nizwa, la segunda ciudad más turística del país, por una autopista impecable y moderna. A los visitantes les encanta recorrer el popular zoco del ganado, todos los viernes a primera hora de la mañana, ya que los campesinos bajan de las montañas para vender camellos, cabras y ovejas. El lugar es variopinto por sus puestos de antigüedades y artesanía -sus 'khanjaras' de plata son muy apreciadas en este destino- y por el mercado de armas históricas en el que se puede adquirir, por ejemplo, un fusil del siglo XIX por unos 400 OMR (alrededor de 1000 euros) si necesidad de presentar documento alguno.

Fuerte de Nizwa Javier Carrión

El monumento más distinguido de Nizwa es el fuerte construido en el siglo IX cerca de la vieja mezquita. El edificio fue renovado en los siglos XI y XVII por la imanes que dispusieron en este complejo de habitaciones privadas y públicas para sus familias, huéspedes y guardias. En su interior destacan la biblioteca, la prisión, las estancias para el rezo y, sobre todo, los 17 pozos que siguen teniendo agua. El fuerte está custodiado por dos cañones de origen portugués (siglo XVI), pero la fama de esta fortaleza se debe a su torre circular de 40 metros de altura desde la que se divisan las plantaciones de dátiles y las montañas más elevadas de la cordillera de Al Hayar.