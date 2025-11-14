Suscribete a
ABC Premium

VIAJAR

El parque con dinosaurios más impresionante de Andalucía está a solo 30 minutos de Sevilla

Entre Gerena y Salteras se encuentra el Parque de la Ciencia de la Prehistoria, un espacio que explica y muestra cómo fue la vida en la Tierra millones de años atrás

No, los dinosaurios no estaban en declive justo antes del impacto que los mató

Así fueron las primeras horas de la extinción de los dinosaurios

Recreación de la era de los dinosaurios en el Parque de la Ciencia de la Prehistoria
Recreación de la era de los dinosaurios en el Parque de la Ciencia de la Prehistoria Engranajes Ciencia
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A apenas media hora de Sevilla, entre los municipios de Gerena y Salteras, se esconde un lugar que parece transportar a los visitantes millones de años atrás. No hay montañas rusas ni espectáculos con luces de colores, pero sí enormes dinosaurios, paisajes que recrean ... otras eras y una experiencia que mezcla ciencia, historia y curiosidad. Se trata del Parque de la Ciencia de la Prehistoria, y es uno de esos sitios que no deja indiferente a nadie que lo visite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app