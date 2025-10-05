Así es el hotel de lujo que tiene Messi en la costa de Cádiz

Todas aquellas personas que sean seguidoras de la carrera del que para muchos está considerado como el mejor futbolista de la historia, el argentino Leo Messi, tienen la oportunidad de seguir su rastro en un lujoso hotel que se encuentra en un emblemático punto de la geografía gaditana. Para ello hay que trasladarse hasta la localidad de Sotogrande, sinónimo de lujo, buena climatología y estancias inolvidables.

Y es que el futbolista Leo Messi, que se hizo grande en el mundo del fútbol vistiendo la elástica del Fútbol Club Barcelona, y que ahora milita en las filas del Inter de Miami, también ha hecho sus pinitos en el mundo de los negocios. Messi es propietario de la cadena hotelera MIM, que cuenta con establecimientos en lugares tan sugerentes como Sitges (Barcelona), Mallorca, Ibiza, Baqueira (Lérida) o Andorra.

En uno de los lugares más importantes de Sotogrande, como es su puerto deportivo, se encuentra el hotel MIM, en el que sus huéspedes pueden disfrutar de un bonito diseño, de lujosas habitaciones y de un restaurante preparado para satisfacer los paladares más exigentes.

Desde el hotel se pueden disfrutar de unas bonitas vistas del mar, el componente que se impone en toda esta zona, con un interior que ha sido recientemente renovado, siguiendo el enfoque ofrecido por el interiorista Luis Bustamante. Cuenta con un total de 45 habitaciones, destacando la 'Suite Leo Messi', que como no podía ser de otra manera rinde homenaje al astro argentino, con una preciosa y amplia terraza privada que se abre al mar.

Este bonito hotel cuenta con una 'infinity pool' que se ubica en una terraza superior del edificio mim hoteles

A lo largo del hotel MIM Sotogrande se puede entrar en contacto con la figura del famoso futbolista. Así por ejemplo, en la entrada del hotel se puede ver expuesto uno de los ocho balones de oro que ha ganado Leo Messi. Otro de los detalles interesantes es que los huéspedes pueden enfundarse en un albornoz con el inconfundible 10 a la espalda, el número que ha lucido siempre en su camiseta el argentino.

Además el hotel cuenta con un restaurante que también destaca por sus referencias al deporte rey y que se presenta bajo el nombre de 'Hincha'. Un establecimiento que está dirigido por el cocinero catalán Nandu Jubany, quien cuenta con una estrella Michelín, y que ha diseñado un menú en el que los magníficos productos de la tierra, como por ejemplo el pescado fresco, son los completos protagonistas. Como dato curioso, en la carta también se encuentra el plato de 'los macarrones de la abuela', que son un homenaje a los macarrones que le hacía su abuela a Messi.

El Hotel MIM de Sotogrande cuenta también con espacios en los que es posible relajarse tomando algo frente al mar mim hoteles

El espacio 'Tribuna' es otro de los lugares emblemáticos del hotel, que se encuentra junto a la piscina, donde los huéspedes también pueden picar algo, tomar un cóctel, un café, o simplemente relajarse un buen rato en un ambiente distendido.

El hotel que Messi tiene en Sotogrande, también cuenta con gimnasio, una 'infinity pool' en una terraza superior, sauna, piscina climatizada, circuitos de hidroterapia y una zona habilitada para recibir masajes relajantes. Un hotel que lo tiene todo para sentirse como el más lujoso de los futbolistas.