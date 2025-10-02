Suscribete a
Las paredes de este pueblo se transforman en un cuento Disney que cambia cada año

En la edición de 2025, la temática de los grafitis gira alrededor de la jungla con exuberantes animales que decoran las fachadas de este pequeño municipio

Una de las calles más fotografiadas en Vícar ABC
Almería

En el extremo suroeste de la provincia de Almería, abrazado por el sol mediterráneo y la Sierra de Gádor, se encuentra un lugar sorprendente, se trata de la Villa de Vícar. Declarada oficialmente 'Pueblo Mágico' de España en 2022, no solo ha sabido conservar sus ... raíces andaluzas, sino que ha transformado su entorno urbano en un espacio de fantasía donde el arte y la imaginación llenan las calles de color y vida.

