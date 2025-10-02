Las paredes de este pueblo se transforman en un cuento Disney que cambia cada año

En el extremo suroeste de la provincia de Almería, abrazado por el sol mediterráneo y la Sierra de Gádor, se encuentra un lugar sorprendente, se trata de la Villa de Vícar. Declarada oficialmente 'Pueblo Mágico' de España en 2022, no solo ha sabido conservar sus ... raíces andaluzas, sino que ha transformado su entorno urbano en un espacio de fantasía donde el arte y la imaginación llenan las calles de color y vida.

Muchos pueblos en España se distinguen por su patrimonio histórico, sus paisajes o su gastronomía. Vícar ha apostado por una fórmula original y entrañable: llevar a las fachadas de sus casas y edificios personajes icónicos de dibujos animados, especialmente del universo Disney, creando una galería de arte al aire libre única. Esta apuesta por el arte urbano como vehículo para el turismo familiar y cultural ha situado a la villa en el mapa de los destinos más curiosos y entrañables del sur peninsular.

Detrás de algunos de los impresionantes diseños que lucen sobre las paredes de la Villa de Vícar se encuentran artistas muy conocidos como Moxaico, Rodrigo Leseduarte o Niko Stook. Lo curioso del caso es que muchos de estos murales no son simples copias o ilustraciones, sino verdaderas obras artísticas con identidad propia, que interpretan los personajes de Disney y otros dibujos animados desde la sensibilidad y el trazo personal de distintos artistas urbanos.

Caminar por las calles de Vícar es adentrarse en un museo sin puertas ni entradas. Las fachadas se convierten en lienzos, las calles en pasillos expositivos, y cada esquina revela una nueva sorpresa visual. Lo que comenzó como una intervención artística puntual, destinada a embellecer el entorno urbano, ha terminado por transformar el municipio en una de las mayores galerías de arte urbano a cielo abierto de Andalucía.

Este 2025 la temática de los murales gira en torno a la selva ABC

La idea nació con un objetivo claro: acercar el arte a la gente, sin filtros ni barreras. Y en ese proceso, Vícar eligió una fórmula que apela a la emoción universal: los dibujos animados como lenguaje común. En otras ocasiones en esas mismas paredes han estado ilustradas con seres de la mitología griega, convirtiendo a este pequeño y precioso pueblo almeriense en una una bella acrópolis en plena Sierra de Gádor. También con conocidos dibujos de Disney como 'Blancanieves y los siete enanitos' o murales de películas rodadas en Almería como como 'La muerte tenía un precio', 'Conan El Bárbaro' (1982) o 'Shalako.

Aprovechando el viaje hasta la Villa de Vícar puedes descubrir 'El Mirador del Amor', que se presenta como un enclave romántico. Con un banco inscrito con el mensaje «te quiero» en diversos idiomas y una escultura en forma de corazón, este punto panorámico ofrece una atmósfera encantadora.

Situado en lo alto de un promontorio, proporciona un escenario fotogénico único. Además de su atractivo estético, regala impresionantes panorámicas del valle de Vícar y la región de Poniente Almeriense, consolidándose como un rincón idílico para celebrar el amor y disfrutar de la espléndida belleza natural del entorno.