Dormir en una cueva a 20 grados todo el verano: así son las casas trogloditas con jacuzzi de Guadix

Alguien puede sentirse tentado a pensar que una casa-cueva es un lugar inhóspito, con escasas o nulas comodidades y en absoluto adaptado a las condiciones modernas que se ven en los hogares, digamos, convencionales. Pero quien piense así se confunde totalmente: hay casas-cueva en Guadix (Granada) que tienen de todo.

Y puestos a hacerse preguntas: ¿una piscina exterior tiene mérito? Muchísimos alojamientos rurales la tienen y tampoco es tan difícil hacer una en la parcela que rodee a la cueva. Más complicado se antoja que en el interior haya algo tan confortable y placentero como un jacuzzi. Pues bien: de eso también hay.

Guadix, ciudad granadina que es cabeza de la comarca del Altiplano y que tiene atractivos más que suficientes como para ser visitadas, atesora, en su parte más alta, un barrio que llaman el de las Cuevas. No por gusto sino porque allí están censadas alrededor de dos mil. Muchas están ocupadas todo el año por gente local, pero otras muchas se alquilan por temporadas y son un reclamo turístico de primer orden.

Por varios motivos: el principal, tanto en invierno como en verano, es su temperatura casi constante: entre 18 y 20 grados. Eso quiere decir que, cuando aprieta el calor, allí dentro se está la mar de a gusto. Y cuando baja el termómetro, cosa que en Guadix a veces significa ponerse bajo cero, allí dentro, hay que insistir, se está la mar de a gusto.

Desde las cuevas más altas se pueden divisar vistas como ésta g. ortega

Un aviso (optimista) para quienes estén preocupados por la posible falta de aire, los propensos a la claustrofobia. Las casas-cueva, por razones obvias, sólo tienen una puerta exterior, pero existen respiraderos estratégicamente situados y no se siente falta de aire en ningún momento. Miles de usuarios, en cambio, destacan otra ventaja: al no llegar ruido del exterior, se respira el silencio.

Va llegando la hora de poner ejemplos. Por ejemplo, el Cortijo La Tala, que funciona como un hotel con apartamentos para dos, cuatro o más personas y con una categoría de dos estrellas. Dispone de aparcamiento privado, zona de barbacoa y piscina y la cueva superior con bañera de hidromasaje, que tiene un patio individual con vistas a la montaña y dispone de una cama, un sofá-cama y un futón, se ofrece en este mes de agosto a 176 euros por dos noches.

En Alcudia de Guadix, una pedanía muy próxima a la ciudad, está The Exclusive Royal Andalusian Cave, un chalé-cueva con tres dormitorios en el que también se puede disfrutar de un jacuzzi. El apartamento mide 100 metros cuadrados, tiene terrazas con vistas a Guadix y todas las comodidades de un hotel, incluido un aparcamiento privado. La casa entera, para dos noches, se alquila a 432 euros.

La Hacienda del Marquesado, tiene jardín, terraza, wifi, párking gratis y burbujitas en la bañera, entre otras muchas cosas. Es bastante más económica que las mencionadas porque la habitación deluxe, con una cama doble y otra simple, se oferta a 115 euros las dos noches. Tampoco está en Guadix sino en Albuñán, un núcleo muy próximo. Cerca hay otra población que merece la visita y que responde al nombre de Jérez del Marquesado Así, con tilde en la primera e.

Irse de Guadix sin ver su magnífica catedral sería imperdonable g. ortega

Como se ha dicho al principio, hay dos mil cuevas en Guadix y otras muchas diseminadas por pueblos cercanos, como los citados o Purullena. Es cuestión de ir mirando y seleccionando, sin dejar de tener muy presentes dos cosas: la primera es que no sólo de cuevas vive el hombre y que el viaje también puede y debe servir para visitar lugares cercanos con mucho que ver.

Guadix, sin ir más lejos, ofrece una catedral impresionante, llamada de la Anunciación, diseñada por el arquitecto Diego de Siloé, construida entre los siglos XVI y XVIII y que aúna elementos del Gótico, el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico. Una joya por fuera y por dentro, así que pasarla por alto sería imperdonable.

Y hablando de alto y alturas, otra idea más que aconsejable es darse una vuelta en globo por la zona. Guadix es la puerta del Geoparque, una enorme extensión de 4.722 kilómetros cuadrados que abarca también las comarcas de Baza y Huéscar. Es una zona de enorme riqueza geológica que recuerda perfectamente a la Capadocia turca.

Al Geoparque también le llaman badlands, por esa tendencia a usar términos anglófilos, y es un paisaje árido formado por la erosión del terreno desde el periodo cuaternario. A pesar de que allí parece no haber nada, el caso es que se pueden desarrollar muchas actividades. Una de ellas es sobrevolarlo en globo. En Guadix hay empresas que ponen al usuario rumbo a la aventura. Así, el viajero podrá pasar en un mismo día desde el interior de una cueva a los grandes espacios abiertos. Todo un privilegio.

