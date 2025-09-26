La ciudad costera de Andalucía que los americanos prefieren visitar antes que Santorini Más de 26.500 estadounidenses eligieron Marbella en 2024, atraídos por el lujo, el clima y la posibilidad de teletrabajar frente al mar

Marbella se afianza como uno de los destinos andaluces más concurridos por los viajeros de Estados Unidos y extiende su tirón más allá del verano: en 2024 se alojaron en sus hoteles 26.588 estadounidenses, el 3,7% de los 719.151 visitantes registrados en el municipio, según la Encuesta de Ocupación Hotelera. La estadística no incluye apartamentos turísticos ni VUT, por lo que el número de turistas americanos es sensiblemente superior.

La estrategia local apunta al visitante de alto poder adquisitivo. Fuentes de la Oficina de Turismo de Marbella han señalado que la promoción en el mercado norteamericano se ha centrado en el lujo, el golf, las compras y las playas. Subrayan, además, que la ciudad concentra el mayor número de hoteles cinco estrellas de Andalucía, cuenta con cinco restaurantes con estrella Michelin y tiene en Puerto Banús un escaparate de primeras marcas.

El sector hotelero confirma el repunte con matices. En Me by Meliá admiten más demanda desde EE.UU., aunque recuerdan el peso del cliente británico y la «lejanía» como freno. En Marbella Club apuntan que el golf actúa como imán para el público americano y que sus preferencias no difieren de las del viajero europeo.

La conectividad de Málaga refuerza la tendencia. El aeropuerto cerró el primer semestre con 12,39 millones de pasajeros (+7,8% interanual), el mayor tráfico de su historia en ese periodo, con más de 10,3 millones en rutas internacionales y 67.228 movimientos comerciales. Además, Málaga ha contado con una ruta directa estacional con Estados Unidos: United Airlines ha operado el enlace diario Málaga-Nueva York/Newark entre el 2 de mayo y el 24 de septiembre de 2025. El vuelo despegaba de Málaga a las 9.35 horas y aterrizaba en Newark a las 12.10 (hora local), con el regreso programado la tarde anterior desde EE.UU., en el tercer verano consecutivo de la conexión.

Un destino idóneo para el teletrabajo

El fenómeno ya no se limita a la temporada estival. Crecen las estancias largas de invierno gracias al teletrabajo. El empresario Hooman Hilton, residente en Miami, pasa los meses fríos en una urbanización frente al mar por «clima y tranquilidad». El ingeniero Andrew Stanley Jones reside hasta diez meses al año teletrabajando para una multinacional, buscando «menos estrés que en Nueva York». Ambos destacan que el coste de vida les sale «hasta tres veces» por debajo que en sus ciudades de origen.

Hilton reside en Los Monteros, en el este de Marbella. Esta zona cuenta urbanizaciones de primera línea con acceso directo a la playa, chiringuitos, seguridad privada y conexión ágil con la A-7; un entorno tranquilo y exclusivo, próximo a centros sanitarios y deportivos. Stanley Jones vive en Elviria, también en el sector oriental, una zona de pinares y suaves colinas con villas y complejos con piscina y pistas de tenis, áreas comerciales de proximidad, oferta de golf y acceso rápido a la franja litoral, cómoda para estancias largas de teletrabajo.

Desde el ámbito inmobiliario, Álvaro Ruiz ha señalado que la ciudad ofrece «invierno tranquilo, oportunidades de negocio y todos los servicios», de la educación internacional al ocio de alto nivel, un conjunto que explica la fidelidad del cliente norteamericano.

Con estos mimbres, alojamiento de alta gama, golf, gastronomía de vanguardia, oferta comercial, buen clima y capacidad para teletrabajar, Marbella consolida un flujo estadounidense desestacionalizado y se posiciona en el radar de quienes buscan no solo vacaciones, sino un estilo de vida mediterráneo a tiempo completo.