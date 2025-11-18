Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Caída masiva de servicios de internet: X o ChatGPT dejan de funcionar

CloudFlare reporta problemas en sus servidores

La red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en ingles) Cloudflare está experimentando problemas que están afectando a otras plataformas como X, ChatGPT e incluso juegos como 'League of Legends'. La empresa, efectivamente, se dedica a ofrecer servicios a páginas web y aplicaciones ... con el fin de hacer que estas carguen más rápido y sean más seguras. El problema es que cuando sufre una incidencia, es fácil que sus clientes se queden sin poder ofrecer servicios.

