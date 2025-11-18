Caída masiva de servicios de internet: X o ChatGPT dejan de funcionar

La red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en ingles) Cloudflare está experimentando problemas que están afectando a otras plataformas como X, ChatGPT e incluso juegos como 'League of Legends'. La empresa, efectivamente, se dedica a ofrecer servicios a páginas web y aplicaciones ... con el fin de hacer que estas carguen más rápido y sean más seguras. El problema es que cuando sufre una incidencia, es fácil que sus clientes se queden sin poder ofrecer servicios.

La incidencia ha sido detectada por Cloudflare poco antes de las 12.00 horas. En su página de estado, la firma ha apuntado que «está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando». Asimismo, ha señalado que «proporcionará más detalles a medida que haya más información disponible».

Cómo muestra la página Downdetector, la caída de Cloudflare está imposibilitando que usuarios puedan acceder a sus cuentas de ChatGPT y X. Si se trata de visitar la página web del chatbot desarrollado por OpenAI aparece un mensaje en pantalla en el que se avisa de que no es posible acceder al servicio. Mientras tanto, la red social X está siendo incapaz de mostrar las nuevas publicaciones que se publican en su interior.

Por el momento, Cloudflare no ha compartido el momento en el que espera que el servicio vuelva a funcionar con normalidad.