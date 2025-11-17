OpenAI está probando los chats grupales en ChatGPT: así funcionan

OpenAI ha comenzado a probar una nueva función de chats grupales en la aplicación de su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT. Gracias a ellos, en el futuro, amigos, familiares o compañeros de trabajo podrán interactuar en una misma conversación para investigar o planificar ... tareas, tal y como ha reconocido la empresa dirigida por Sam Altman en una reciente publicación en su blog oficial.

Hasta ahora, los usuarios solo han podido conversar con ChaGPT de forma indivudual. Sin embargo, OpenAI pretende ir más allá y ofrecer experiencias compartidas, tal y como es posible en herramientas de mensajería instantáneas o en algunas redes sociales. La novedad puede ser especialmente interesante para grupos de trabajo o de estudio; pero también para organizar actividades familiares, como podría ser un viaje o una comida.

Por el momento, la novedad se encuentra en fase de pruebas y solo está disponible para algunos usuarios con planes gratuitos y de pago en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán. Evidentemente, la idea de la empresa es expandir este servicio a más regiones, hasta que llegue el momento en el que esté disponible para todos.

Por tanto, con los chats grupales, los usuarios podrán participar en una misma conversación con ChatGPT ya sea para planificar eventos grupales, como para tomar decisiones o desarrollar ideas en conjunto. La empresa señala que estas conversaciones permiten utilizar la IA para organizar el itinerario de un viaje de fin de semana, comparar destinos o crear una lista de equipaje con la participación y el seguimiento de todos los miembros.

OpenAI también ha ejemplificado cómo estos chats grupales pueden utilizarse para otro tipo de proyectos, como diseñar un piso de forma conjunta, elaborar un esquema o investigación para un trabajo o compartir notas y preguntas para organizar la información de un estudio.

Así funciona

Para iniciar un chat grupal bastará con tocar un icono situado en la esquina superior derecha del chat y agregar a los usuarios que lo conformarán. Asimismo, al incluir a alguien a un chat ya existente, se crea una copia de la conversación para mantener el chat original separado.

Los usuarios también pueden invitar a otras personas a unirse al chat grupal mediante el envío de un enlace, que podrá compartirse con hasta 20 personas por cualquiera de los integrantes. Para poder identificar a cada miembro, cada uno deberá configurar un perfil con su nombre y una fotografía.

Igualmente, la compañía ha detallado que los usuarios deben aceptar la invitación para unirse al chat grupal y que podrán salir cuando quieran de la conversación. También pueden eliminar a otros miembros, excepto al creador del grupo.

Siguiendo esta línea, se ha de tener en cuenta que si hay usuarios menores de 18 años, ChatGPT reducirá automáticamente la exposición a contenido sensible para todos los participantes.

Los chats grupales se agruparán en una nueva sección situada en la barra lateral de la aplicación. Así, se ha de tener en cuenta que estas conversaciones son independientes de los chats privados y, por tanto, el historial personal de ChatGPT no se comparte con ningún otro usuario.

OpenAI también ha especificado que las respuestas del asistente se generarán con el modelo recién presentado GPT-5.1, que ha sido entrenado con comportamientos sociales para chats grupales. Es decir, que es capaz de seguir el flujo de la conversación, decidiendo cuándo responder y cuándo guardar silencio según el contexto. Además, también puede reaccionar a mensajes con 'emojis' y usar fotos de perfil de los miembros como referencia.

Por el momento, se trata de una prueba, por lo que la compañía ha detallado que continuarán mejorando la función a medida que reciban comentarios de los usuarios.