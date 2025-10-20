Suscribete a
ABC Premium
sponsor
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en múltiples plataformas

El fallo de los servidores impide el acceso a páginas web, redes sociales e incluso videojuegos

Logotipo de Amazon Web Services, en una imagen de archivo
Logotipo de Amazon Web Services, en una imagen de archivo Reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo, está experimentando este lunes problemas técnicos que afectan a sus usuarios en diferentes regiones. En redes sociales se han multiplicado los reportes de fallos de conectividad, errores en las aplicaciones ... y caídas de servicios que dependen de esta infraestructura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app