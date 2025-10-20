Una caída mundial de la nube de Amazon provoca fallos en múltiples plataformas

Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo, está experimentando este lunes problemas técnicos que afectan a sus usuarios en diferentes regiones. En redes sociales se han multiplicado los reportes de fallos de conectividad, errores en las aplicaciones ... y caídas de servicios que dependen de esta infraestructura.

Entre los servicios afectados, en estos momentos en Estados Unidos es imposible acceder a Amazon, Amazon Alexa, PrimeVideo, Crunchyroll, Canva, Perplexity o Duolingo. También se han visto afectadas redes sociales como Snapchat o Goodreads, e incluso videojuegos como Fortnite, Roblox o Clash Royale. En Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, si que están operativos, pero otros presentan los mismos fallos de acceso que en EE.UU.

Por su parte, desde la página de soporte de AWS, confirman «un aumento de las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS en la región US-EAST-1. Este problema también podría estar afectando a la creación a través del Centro de Soporte de AWS o la API de Soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su causa de raíz».

(noticia en ampliación)