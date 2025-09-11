Quién es Larry Ellison, el tecnólogo que ha destronado a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Larry Ellison en una ceremonia de la Copa América a bordo del USS Midway en San Diego, California, el 21 de febrero de 2010

A Elon Musk le ha salido competencia y nada menos que su amigo el tecnólogo Larry Ellison, que ha destronado este miércoles al magnate sudafricano como el hombre más rico del mundo. Un total de ocho mil millones de dólares separan a Ellison y Musk, según la lista de Bloomberg. Esta nueva posición llega después de que su empresa Oracle Corporation consiguiera más de 100.000 millones de dólares en bolsa por las previsiones optimistas de la compañía de software en sus acuerdos de inteligencia artificial con OpenAI, Meta, Nvidia y xAI de Musk.

Larry J. Ellison (1944) se ha convertido en un supermillonario gracias a sus acciones en Oracle, una empresa de software, de la que posee aproximadamente el 40%, y de la que es presidente, director de tecnología y cofundador, aunque renunció al cargo de CEO de Oracle en 2014 tras 37 años. Ellison posee también el 50% del gigante de los medios Paramount Skydance, que se formó tras la fusión de Paramount y Skydance de casi 28 mil millones de dólares en agosto de 2025.

Ellison no ha tenido una vida fácil, sobre todo durante sus primeros años, a los nueve meses contrajo neumonía y su madre, de 19 años, que no podía cuidar de él, decidió entregarlo a sus tíos de Chicago para que lo criaran. Hasta los 12 años no supo que era adoptado y desde entonces su relación con su padre cambió de una manera drástica. En su adolescencia mostró un gran interés por las matemáticas y las ciencias, años más tarde durante su época en la Universidad de Illinois, fue nombrado mejor estudiante del año.

Contrato con la CIA

Después del fallecimiento de su madre adoptiva, se matriculó en la Universidad de Chicago, pero abandonó los estudios tras el primer semestre, su padre adoptivo estaba convencido de que nunca tendría un trabajo de buen provecho dados sus rodeos académicos. Sin embargo, lo que no sabía este progenitor es que Ellison ya conocía los procedimientos básicos de programación informática, esta habilidad le llevó a irse a California, donde trabajó en diversos empleos para conseguir ahorrar dinero.

Durante sus años en California llegó a trabajar como programador en Amdahl Corporation participando en la creación del primer sistema mainframe compatible con IBM. En 1977, junto a sus dos colegas de esta empresa, Robert Miner y Ed Oates, fundaron su propia compañía llamada Software Development Labs, desde el principio el tecnólogo fue su director ejecutivo. Él y sus socios consiguieron un contrato de dos años para la CIA para desarrollar un sistema de gestión de bases de datos, sin embargo, finalizaron el trabajo un año antes de lo previsto y aprovecharon ese tiempo para aplicarlo en otro sistema de datos. Software Development Labs contaba en 1980 con solo ocho empleados y sus ingresos eran inferiores a un millón de dólares. Al año siguiente, IBM contrató a Oracle para sus sistemas mainframe y las ventas de la empresa se duplicaron cada año durante los siete siguientes.

El éxito era tal que Larrison decidió cambiar el nombre de la compañía a Oracle Corporation, en nombre del producto más vendido, porque pasaron a ser una empresa multimillonaria. Oracle salió al índice NASDAQ de la bolsa de Nueva York en 1986, recaudando 31,5 millones de dólares con su oferta pública inicial, pero como exageraban sus ingresos pronto registraron sus primeras pérdidas.

Propietario de una isla

Aficionado desde hacía tiempo a las actividades al aire libre, Ellison sufrió lesiones graves mientras practicaba body surf y ciclismo de montaña. A pesar de ello, siguió compitiendo con su yate bautizado como Sayonara, y practicando acrobacias aéreas en varios jets privados, incluyendo aviones de combate fuera de servicio. El supermillonario es uno de los principales patrocinadores del equipo BMW Oracle Racing y de Red Bull Racing, que ha sido una fuerza significativa en la competición de la Copa América.

Ellison tiene residencias principales en Carbon Beach, Malibú, California, y en Woodside, California. En 2012, Ellison adquirió el 98% de la isla hawaiana de Lana'i, el resto es propiedad del Estado de Hawái, aunque no se hizo público el precio de la transacción, las cifras sitúan la operación en 500 millones de dólares. Sus planes son convertirla en la primera «comunidad económicamente viable y 100% ecológica».

A qué se dedica Oracle Corporation

Oracle es una empresa que ofrece soluciones para sistemas de gestión de bases de datos que usan grandes empresas, bancos, y gobiernos. Compite con Amazon (AWS), Microsoft (Azure) y Google Cloud ofreciendo servidores, almacenamiento y servicios de inteligencia artificial en la nube. Tiene 160.000 trabajadores por todo el mundo. También fabrica servidores y sistemas de alto rendimiento para manejar cargas de datos críticas.