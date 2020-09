El primer simulador de F1 que podrás tener en tu salón desde 144.000 euros

¿Imaginas cómo sería conducir un coche de Fórmula 1 sin salir de tu garaje? Comodidad, seguridad y realidad, eso es lo que ofrece el nuevo simulador de la empresa Cranfield Simulator. El mundo gamer es muy amplio, existen mandos, volantes, gafas de realidad virtual y otros juguetes que permiten a los usuarios disfrutar al máximo la experiencia e, incluso, sentirse parte de ella. Para aquellos que buscan alcanzar el más alto nivel de realidad es el Cranfield F1 Simulator, un simulador de alta gama que permite a los amantes del motor introducirse de lleno en el mundo de las competiciones más emocionantes del sector. Se trata del primer simulador de F1 de movimiento completo del mundo diseñado específicamente para el hogar.

Así de realista luce el volante de este simulador de Fórmula 1 - © Cranfield Simulator

Desde la compañía británica aseguran que usar este simulador es como estar en un monopalza. De hecho, está construido a partir de un molde de un F1 real –desde el volante hasta los pedales–, lo que garantiza que la experiencia resulte lo más similar posible. Además, te permite escoger entre una gran variedad de coches para pilotar en circuitos escaneados por láser de distintos rincones del mundo.

El aspecto exterior del Crainfield F1 Simulator es muy similar a los coches de carreras - © Cranfield Simulator

Pero, la característica que más destaca de este simulador es la tecnología que se esconde bajo su estructura. Dispone de un sistema patentado que procede de simuladores de vuelo militar con los que se entrenan los pilotos profesionales, sistema que permite simular la fuerzas G que sienten los pilotos en la pista. Y no solo eso, el Cranfield F1 Simulator cuenta con una serie de airbags que hacen que la cabina se incline y simule el comportamiento de suspensión de los monoplazas en frenadas y curvas permitiéndote, incluso, sentir los pequeños baches que suele haber en el asfalto de las pistas.

Su tecnología patentada permite simular la fuerza G que sienten los pilotos en la pista - © Cranfield Simulator

No solo el interior está construido para recrear un coche de Fórmula 1, sino que su exterior también luce como uno de ellos, salvo que no lleva ruedas ni motor, pero sí una cabina con tablero, volante y pedales de nivel profesional. Esto, y su avanzada teconología, hace que la experiencia en sí sea de lo más inmersiva y así lo explica Ian Poll, profesor emérito de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cranfield. “Este sistema utiliza una variedad de entradas diseñadas cuidadosamente para el sistema sensorial del cuerpo. El cerebro del conductor interpreta que son el resultado de aceleraciones reales que se aplican al cuerpo, entonces si el cerebro lo cree, la simulación se convierte en realidad y el valor del entrenamiento aumenta considerablemente”.

El pack de este simulador incluye un volante Precision Sim Engineering LM-Pro, un PC de alta gama con el simulador Assetto Corsa instalado, y ya configurado, y una pantalla HD de 55 pulgadas con unas gafas de realidad virtual. Para aquellos que quieran más, también se pueden agregar algunos extras, como un set de tres pantallas o un volante con pantalla integrada.

Conducir tu propio coche de Fórmula 1 no es nada barato, pero merece la pena, eso seguro. Si quieres hacerte con este kit deberás pagar 144.185 euros, aunque también puedes optar por algunas de sus versiones menos pro que no incluyen los sistemas de movimiento y fuerza G y cuyo precio es de unos 29.000 euros. Opciones no faltan.