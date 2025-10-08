Yates de lujo, zona VIP y gastronomía con estrella Michelin: así es el regreso del Salón Náutico de Barcelona

Apenas unos días después de que se haya celebrado en Mónaco el salón internacional de náutica más importante del sector, las miradas apuntan a Barcelona, sede de una feria que regresa al calendario tras el parón del año pasado por la Copa América de ... vela.

Entre el 8 y el 12 de octubre, la zona portuaria de la ciudad condal se convertirá en el epicentro europeo del mercado de los yates y embarcaciones de lujo, tomando el testigo de Mónaco, si bien no se pueden comparar ambas exposiciones porque en el Principado se exhiben barcos más grandes que los que se pueden ver en en el Salón Náutico de Barcelona.

Eso sí, un cambio de rumbo en la dirección del evento barcelonés hará que esta sea la primera edición (en sus más de 60 años de trayectoria) de la renovada feria náutica, con un componente mucho más presente que antaño: el lujo. No en vano, la propia organización explica que el salón se renueva bajo el concepto de 'boatique', en referencia a su cambio de rumbo hacia potenciales clientes con mayor capacidad adquisitiva.

Prueba de ello es que uno de los grandes atractivos de la edición 2025 del Salón Náutico de Barcelona es que se ampliarán sus espacios. Por un lado, con la exposición flotante en el Moll de Barcelona, lo que permitirá ampliar el número de embarcaciones que participan en la feria.

En total, se podrán contemplar y visitar durante los cuatro días del evento unas 130 embarcaciones que formarán parte de la muestra flotante del salón. Según la organización, los barcos de gran eslora significarán el 24% de la oferta, el doble que en ediciones previas. «No recogíamos con suficiente intensidad la gran eslora, que tiene un público más cualificado con alta capacidad de compra», explicó en la presentación del evento su presidente, Luis Conde.

Con un diseño circular, el recorrido para los visitantes estará atendido por una embarcación que conectará el Moll con el muelle de Espanya. «Era necesario crecer. Este nuevo entorno nos permite mostrar más esloras, más marcas y más innovación en un entorno privilegiado. [...] La expansión al Moll de Barcelona es un paso natural si queremos ser un evento de referencia a escala europea», argumentan desde la dirección del salón.

Puerto de Barcelona salon nautico

Una nueva zona VIP con gastronomía de estrella Michelín

En otro de los muelles del puerto barcelonés, Drassanes, estará en marcha durante todo el Salón Náutico de Barcelona otra de sus novedades para la edición 2025, un village VIP con todas las comodidades para visitantes, expositores y potenciales compradores.

El espacio contará con una zona lounge diseñada para reuniones, afterworks y descanso, con espacios pensados para la interconexión profesional, eso conocido en el argot empresarial como networking.

Este nuevo village VIP del Salón Náutico de Barcelona tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados, y dispondrá de una oferta gastronómica de alto nivel ofrecida por el chef Rafa Zafra y su equipo. Zafra es el cocinero de los restaurantes Estimar, con sede en Madrid y la propia Barcelona.

Los visitantes podrán disfrutar por 150 euros de un menú degustación con seis platos salados y dos postres, incluyendo elaboraciones como la lucina confitada a la catalana o el calamar con rovellones. Un maridaje de vinos y cavas de la bodega Pere Ventura completará esa opción gastronómica que acentúa el lujo del renovado evento.

Embarcaciones que se verán en el Salón Náutico de Barcelona

En el Salón Náutico de Barcelona participarán cerca de 200 expositores, que mostrarán centenares de modelos, incluidos 56 novedades, 26 de ellas catamaranes.

Uno de ellos, por exponer un ejemplo de lo que se verá en la feria, es el Leopard 46, un catamarán de gran volumen, con 14,3 metros de eslora, valorado en un precio estimado ligeramente superior al millón de euros que ofrece al comprador la posibilidad de personalizar su interior: puede elegir entre tres camarotes y un lavadero, cuatro camarotes o incluso cinco, todos con baño y ducha.

Entre los yates que llamarán la atención de los visitantes destacan modelos como el Azimut Seadeck 6, una embarcación de recreo de 17,5 metros de eslora que comercializa Marina Estrella. El barco, que cuenta con cuatro cabinas y tres baños, tiene un precio estimado que ronda los 2,7 millones de euros.

Azimut Seadeck 6 Marina estrella

Otra atracción confirmada por el Salón Náutico de Barcelona es el Sessa Marine F47, una yate de 14,27 metros de eslora que cuenta con tres camarotes con sus respectivos baños y cabinas de ducha separadas, una espaciosa cocina y una gran superficie exterior comunitaria. Tiene espacio para entre 8 y 10 huéspedes, y un precio de venta cercano al millón de euros.

Yacht FLY 47 sessa marine

Pero, sin duda alguna, la mayor atracción de la muestra flotante que se expondrá durante los cuatro días del Salón Náutico de Barcelona es la formada por los barcos de mayor eslora. Yates de lujo como el nuevo Fd100 de Horizon, que hará su presentación en sociedad en la ciudad condal.

Con 31 metros de eslora, y un precio cercanos los 13 millones de euros, el diseño de Cor D incluye cinco camarotes, uno de ellos una suite principal de manga completa ubicada en la cubierta principal. El beach club con cocina al aire libre es una de sus características más destacadas.

En su versión Tri-Deck —la otra versión disponible es Skyline—, el flybridge (la cubierta superior) es ligera y más abierta, y está equipado con puesto de gobierno y asientos en la cubierta del puente. Además, incorpora un puente de mando en proa, un skylounge interior con baño de día y bar, y un jacuzzi en la popa.

Por su parte, la versión Skyline incluye un puesto de mando más amplio con skylounge cerrado en la parte posterior y una gran cubierta comunitaria pensada para el entretenimiento. La configuración Skyline ofrece un amplio puente de mando con skylounge cerrado en la parte posterior, junto con una generosa cubierta ideal para el entretenimiento.

Fd100 Horizon horizon

Todos estos atractivos convierten al Salón Náutico de Barcelona en una cita ineludible para los amantes de la navegación marítima y de los yates de lujo.