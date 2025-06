Diez planes de lujo en Madrid para disfrutar en el mes de junio

El verano parece llamar a la puerta en la capital. Con el buen tiempo instalado, Madrid sigue bullendo de ideas, planes y propuestas con los que disfrutar de una ciudad que casi no descansa. Compras, gastronomía y ocio con algunos de los emplazamientos más exclusivos de la ciudad como escenario protagonista.

Desde el hotel Rosewood Villamagna al exclusivo Palacio de los Duques Gran Meliá, el hotel Santo Mauro o un rincón clandestino en Four Seasons. Más allá de los hoteles, las principales arterias comerciales como la calle Serrano o Barquillo también acogen la apertura de nuevas y esperadas llegadas que incorporarán un extra de lujo y moda a la capital. Repasamos algunas de las propuestas para disfrutar, varias de ellas en formato 'pop up' y solo durante unos días en junio, por lo que toma nota y no las dejes escapar.

Palacio de los Duques Gran Meliá Los cortes de El Capricho en Madrid

Las carnes de El Capricho en Palacio de los Duques Gran Meliá (Madrid)

Hasta el 19 de junio, el icónico Palacio de los Duques Gran Meliá acoge una experiencia efímera en la que el emblemático restaurante leonés de José Gordón, El Capricho, reconocido mundialmente por su carne de buey, se instala en el hotel para ofrecer a huéspedes y visitantes dos menús degustación únicos. Una ocasión irrepetible para saborear cortes únicos de buey, criados en libertad y madurados en torno a 140 días.

El minucioso trabajo de José Gordón llega así a Madrid para que el público pueda disfrutarlo de dos maneras diferentes: por un lado, un menú homenaje (190€), ofrece un recorrido de 13 pases con maridaje opcional (80€), donde destacan platos como el carpaccio de lomo bajo madurado 6 meses, tuétano a la brasa con mantequilla de pimienta negra o la icónica chuleta de buey. Mientras que por otro, el menú esencial (140€) cuenta con 8 pases con platos como el steak tartar de cadera, la chuleta de buey , cecina gran reserva y raviolis caseros de pastrami.

Rosewood Villa Magna El primer Art of Beauty de La Prairie en España

La nueva cabina de La Prairie en el hotel Rosewood Villa Magna

La firma de belleza suiza acaba de inaugurar su nuevo santuario de bienestar, belleza y lujo en Sense A Rosewood Spa ubicado en el exclusivo hotel Rosewood Villa Magna. Desde este mes de junio, quien lo desee podrá disfrutar de los servicios de La Prairie, así como de varios tratamientos diseñados en exclusiva para el hotel e incluso de la venta directa de los productos en el establecimiento ubicado en pleno Paseo de la Castellana. Una estrecha colaboración en la que quien lo desee podrá deleitarse con diferentes masajes, tratamientos y cuidados para cuerpo y mente en los que los expertos del Spa aplicarán las fórmulas innovadoras de la marca suiza, para renovar la piel, así como experiencias corporales holísticas para relajar, energizar y liberar tensiones.

Un brunch a la mexicana

La mesa de «Chula» en el brunch de las Brasas de Castellana

Además, cada domingo y hasta el 13 de julio el emblemático hotel madrileño da un giro de tuerca a su brunch con una exclusiva colaboración junto a la mexicana Karla Cova Villa, más conocida como «Chula». Los asistentes a la experiencia de Las Brasas de Castellana podrán disfrutar estas semanas de un córner exclusivo de Karla en el que, a su habitual propuesta, se incorporan platos como el Aguachile de gamba en salsa de tomate verde con habanero tatemada, tostadas de Ceviche Vallarta servidas con aguacate, y las Quesadillas y tacos de birria de Jalisco, tinga de pollo y cochinita pibil, acompañados de diversas salsas para realzar los sabores. La terraza del hotel se transforma cada domingo en un vibrante escaparate de arte y tradición gracias además a la exposición de piezas de Huakal, una marca mexicana de alta decoración artesanal. La experiencia puede disfrutarse todos los domingos de 13 a 16h, previa reserva y por un precio de 120 euros por persona.

Zuma Madrid Una experiencia de Wagyu y sake

Uno de los platos con el Wagyu como protagonista en Zuma Madrid

Zuma se ha convertido en uno de los restaurantes de moda de la capital, no solo por su propuesta gastronómica, también por un ambiente que envuelve al comensal, haciendo de cada visita una experiencia única. Durante el mes de junio, el restaurante incorpora a su propuesta un menú limitado con la carne de Wagyu, una de las más exclusivas de Japón, como protagonista.

La exclusiva propuesta, diseñada para esta ocasión, cuenta con una selección d platos elaborados con producto de la marca japonesa Ito Wagyu como el tataki con trufa y cebolleta o brocheta de wagyu con pimiento de padrón y yuzu kosho, entre otros. El menú, que estará disponible hasta el 3 de julio, puede maridarse con sakes Dassai y tiene un precio de 135 euros por persona (sin incluir la bebida).

Calle Barquillo, 29 Casa Bimani en Madrid

El nuevo espacio de Casa Bimani aúna moda con diseño, arte, joyería y otras colaboraciones

Habiendo celebrado su 13º aniversario y tras presentar en febrero su nueva identidad de marca, la firma española fundada por Laura Corsini acaba de abrir las puertas de Casa Bimani, un concept store experiencial, concebido no sólo para albergar sus colecciones, sino también para dar vida a colaboraciones y nuevas ideas. Con el propósito de redefinir la experiencia de compra y reforzar el vínculo con su comunidad, el nuevo espacio no solo recibirá a sus clientas habituales, sino que además abrirá sus puertas a marcas emergentes, artistas, pequeños emprendedores y nuevas voces del diseño.

«Casa Bimani es mucho más que una tienda; es un homenaje a nuestros orígenes. Yo empecé con pop-ups, con mucha ilusión y pocos medios, confiando en la intuición y en el apoyo de quienes creyeron en mí. Por eso, ofrecer este espacio a nuevas marcas y talentos emergentes no es solo un gesto simbólico, es una forma de construir oportunidades reales para quienes están empezando», cuenta Laura Corsini, fundadora de la marca.

Calle Ortega y Gasset, 15 Nueva boutique de Longines

La nueva boutique de Longines en Madrid

La prestigiosa firma suiza de relojería también está de estreno con la inauguración de su nueva boutique ubicada en el número 15 de la calle José Ortega y Gasset, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Con 70 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, los clientes y amigos de la marca podrán descubrir aquí todas las novedades de las emblemáticas colecciones de Longines, que combinan tradición, elegancia y rendimiento desde 1832.

Un ambiente sofisticado y acogedor con el que la marca continúa su estrategia de expansión internacional, acercando su legado y savoir-faire a los amantes de la relojería en todo el mundo. La boutique de Madrid se suma a la red global de tiendas de la marca, consolidando su compromiso con la excelencia y la atención personalizada al cliente.

Nunuka Una comida georgiana de verano

Las propuestas de verano del restaurante Nunuka

Coincidiendo con la llegada del verano, el bistró georgiano Nunuka presenta nuevas propuestas que celebran la frescura, la tradición y los recuerdos de infancia de su fundadora Nino Kiltava. Desde una refrescante limonada, hasta las reinterpretaciones de clásicos georgianos con un toque contemporáneo, esta nueva carta estival reafirma la identidad del restaurante como embajador de la cultura y gastronomía de Georgia en Madrid.

Ubicado en la emblemática calle Libertad, en el barrio de Chueca, este restaurante pretende dar a conocer lo mejor de la gastronomía de un país para muchos aún desconocido. Así, en las próximas semanas la gran protagonista de su propuesta será la Limonada Katsvi, una bebida natural elaborada a partir de espino amarillo, conocido en georgiano como katsvi. Esta pequeña fruta silvestre, de sabor ácido e intenso, es muy apreciada por sus propiedades revitalizantes. Además, es rica en vitamina C, antioxidantes y omegas. Se incorporan también el Chaqapuli, un guiso típico georgiano que se prepara tradicionalmente con carne y ciruelas verdes o el Ojakhuri, uno de los platos más representativos de la cocina casera del país. Todo un viaje gastronómico sin salir de la capital. El ticket medio del restaurante es de 35 euros por persona.

Hotel Santo Mauro Clases temáticas de yoga

Sala para practicar Yoga en el hotel Santo Mauro

Luxury Yoga & Breakfast en Santo Mauro by Zentro Urban Yoga + Casall es la nueva propuesta del hotel madrileño para disfrutar de una sesión mensual de yoga de la mano de los maestros yogis de ZUY, uno de los estudios pioneros de yoga en España.

Se trata de una serie de clases temáticas celebradas entre las 10 y las 11 de la mañana en grupos de un máximo de 12 personas. Con diferentes disciplinas como el Power yoga, Mindful o Detox, las sesiones se acompañan de un desayuno healthy -con zumo détox; ensalada de piña, mango y maracuyá; yogur natural con semillas de chía, lino y calabaza; y tosta de aguacate con pavo braseado o con huevo poché, además de café o té-, por un precio de 80 euros por persona. O la posibilidad de disfrutar de un brunch, en los que no faltarán las delicias más saludables y energéticas de su reputada cocina, capitaneada por el prestigioso chef Rafa Peña, en este caso por un precio de 125 euros por persona. Las sesiones se realizan siempre previa reserva.

Madrid Luxury Distric y la Escuela Superior de Música Reina Sofía Música clásica en la calle

El próximo 21 de junio, en el Día Europeo de la Música, Madrid Luxury District y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, uno de los centros de formación musical de mayor prestigio internacional, proponen un concierto con 15 paradas musicales en las calles Ortega y Gasset, Velázquez, Zurbano, Fernando VI, y Puerta de Alcalá.

Madrid Luxury District es una asociación que engloba a 15 marcas de referencia en el ámbito del lujo, impulsa esta iniciativa que ha denominado Madrid Luxury Music para celebrar la fecha y, para ello, diez músicos de cuerda y viento, ofrecerán conciertos, de diez minutos, creando un circuito musical único en las calles de Madrid.

Speak-Isa en Four Seasons Madrid Cócteles clandestinos

La terraza clandestina de ISA en Four Seasons Hotel Madrid

El restaurante ISA reabre las puertas del rooftop secreto de Four Seasons Hotel Madrid para volver a llevar al cielo de la capital la propuesta de «Speak-Isa». Desde la octava planta del hotel, esta experiencia clandestina evoca los speakeasies de los años 20 alrededor de un halo de misterio con vistas al skyline madrileño.

Una experiencia disponible de domingo a miércoles de 21:30h a 1:00h, con la entrada de ISA como punto de partida. Desde allí, como broche de oro a la cena, los visitantes serán guiados por el propio equipo del restaurante hasta la terraza secreta para sumergirse en una aventura incomparable y disfrutar de las noches estivales más especiales. Sin reserva previa, bajo la premisa de 'first come, first served', la propuesta contará todos los días con sesión de DJ y ofrecerá una selección exclusiva de cócteles elaborados con combinados de la marca Suntory –Gin Roku Tonic, Highball con whisky japonés–, que se acompañarán con una nueva carta de snacks, protagonizada por gyozas, baos y mochis. El precio medio de la carta de snacks y de cócteles es de 16 y 20 euros, respectivamente.

