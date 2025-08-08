Más de diez planes para disfrutar de un verano de lujo en Madrid

El verano en Madrid se disfruta desde las azoteas de sus exclusivos hoteles, en piscinas secretas para huir de aglomeraciones, con una comida en entornos tan privilegiados como los jardines y patios de algunos de los hoteles más exclusivos de la ciudad y ... disfrutando de las infinitas propuestas que la ciudad ofrece estos días. Hoy en #Summum repasamos algunos de los planes más apetecibles del momento en la capital para exprimir al máximo la ciudad en estas semanas.

The Macallan y Mario Sandoval en Coque El menú maridaje más caro de España

La firma escocesa The Macallan y el chef Mario Sandoval presentan en Coque la segunda edición de su colaboración más íntima y personal. Un menú que consta de 17 pases en el que cada plato está inspirado en The Macallan Estate, la finca y destilería en la que maduran los whiskies más exclusivos y únicos del mundo, y de la que el propio chef ha podido ser testigo tras un viaje para buscar ideas e inspiración.

Este menú es el resultado de una colaboración que lleva ya dos años y que consolida como una apuesta de The Macallan por la alta gastronomía, reforzando su presencia local y poniendo en valor la labor de los grandes chefs de nuestro país, su forma de hacer, su pasión y su búsqueda de la excelencia y la calidad. En el maridaje se han seleccionado algunos de los whiskies más personales y únicos que acompañarán a platos como el helado de ajoblanco con almendra tierna y vinagre de piñón, cristal de maíz y sésamo negro con miso de garbanzo, aguacate y lascas de foie, geleé de caña de jamón ibérico de bellota 5 jotas, tuétano de jamón ibérico madurado con caviar Osetra y erizo de mar o el cochinillo lechón jugoso y su piel crujiente, entre otros. La propuesta, que se estrenó el pasado 15 de julio, está disponible por un precio de 1.800 euros por persona, una cifra que lo ha convertido en el menú maridaje más caro de España.

Moët & Chandon en Ritz Madrid Champán con hielo

Este verano, Moët & Chandon invita a los amantes del champán a disfrutar de una de sus referencias icónicas con hielo bajo el sol de los destinos más chic, con su nuevo concepto de verano, La Piscine. Este concepto es una celebración del estilo francés. Una experiencia que transmite el encanto y la elegancia de un verano a la francesa, con detalles llenos de frescura y estilo que crean un ambiente veraniego y de conexión.

En Madrid, serán los Jardín del Ritz los encargados de acoger la experiencia. Un oasis de lujo en pleno corazón de la capital, consolidado como un rincón exclusivo donde celebrar la vida y dejarse llevar por el espíritu efervescente del champán, rodeado de una sofisticada decoración y una exquisita propuesta gastronómica. Aquí se podrá disfrutar de una copa de Moët & Chandon Ice Impérial acompañada de helados servidos desde un carrito creado para la ocasión. Además, se ofrecerá un bocado salado perfectamente maridado con Moët & Chandon.

Branch Madrid Una cápsula de bienestar en plena Gran Vía

En plena Gran Vía madrileña, Brach Madrid da un paso más en su propuesta de hospitalidad transformadora con su espacio wellness 'La Capsule Wellness': un espacio de 400 m² dedicado a la exploración del bienestar holístico desde una perspectiva mística, futurista y profundamente personalizada.

Inspirado en el biohacking, la tradición oriental y la tecnología más vanguardista, esta cápsula de bienestar propone una experiencia integral para cuerpo, mente y alma. En palabras del diseñador Philippe Starck: «La Capsule Wellness es como una nube suspendida, un espacio etéreo donde el peso del cuerpo desaparece y emerge el espíritu puro». Un oasis de transformación que refleja el alma audaz y poética de este nuevo hotel en la capital.

Jade Matcha Gallery Un matcha en una galería de arte

Jade Matcha Gallery es un espacio que fusiona la tradición milenaria del matcha con el arte contemporáneo. Para este verano, su propuesta sorprende con tres nuevos sabores diseñados para refrescar, deleitar y elevar la experiencia del té matcha. Siguiendo su filosofía de creatividad, sostenibilidad y calidad, Jadde presenta los nuevos 'Peach Matcha Mist', 'Lychee Matcha Mist' y 'Coconut Matcha Bliss', tres opciones que celebran el verano con una esencia ligera, frutal y absolutamente natural.

Abierto al público general, este matcha bar dentro de una galería de arte en Las Salesas forma parte de JOMO (Joy of Missing Out) un club de miembros que ha redefinido la experiencia de este tipo de círculos en Madrid. Desde su creación en 2023, se ha consolidado como un referente en la curaduría de experiencias únicas, conectando arte, música, gastronomía y bienestar en espacios cuidadosamente seleccionados. Con un enfoque sofisticado y un espíritu rebelde, JOMO crea experiencias y conceptos novedosos y exclusivos para su comunidad. Entre sus hitos re-cientes destacan su rooftop en el centro de Madrid —epicentro de música en vivo, retiros de bienestar y net-working, y el elegante Jaspers Speakeasy & Boiler Room. Los miembros de este club disfrutan además de beneficios únicos como acceso preferente a restaurantes, exposiciones de arte, eventos internacionales y mucho más.

Four Seasons Madrid y Natura Bissé El arte del descanso

Aún estás a tiempo de disfrutar de uno de los rituales de belleza más aclamados de la capital. El pasado mes de abril, el hotel Four Seasons y Natura Bissé lanzaban 'Madrid Serenity, el arte del descanso', un ritual con el que transformar las horas nocturnas en un momento de auténtica renovación tanto para la piel como para el estado de ánimo. Basado en los exhaustivos estudios neurocientíficos de la firma cosmética, el tratamiento combina técnicas y elementos que involucran a los sentidos del tacto, la vista, el oído y el olfato con el fin de promover una profunda relajación, mejorar la calidad del sueño y trabajar en sinergia con los ritmos naturales de la piel, contribuyendo a que luzca más joven, luminosa y saludable.

Disponible en una burbuja instalada en el spa del hotel, supone un viaje holístico integral que mejora el bienestar general del cuerpo con una experiencia que va mucho más allá de unos resultados visibles. La experiencia, disponible en principio hasta el mes de septiembre, podrá disfrutare previa reserva y tiene un precio de 495 euros.

Bodega Leo&Niné Un brindis de oro

La bodega Leo & Niné celebraba el pasado mes de junio un nuevo reconocimiento internacional: su tinto Compartir Joven 2024 ha sido galardonado con la medalla de oro y una puntuación de 95 puntos en los prestigiosos Decanter World Wine Awards 2025, una de las competiciones de vinos más influyentes del mundo. Un jurado ha destacado su perfil aromático fresco, con notas de granada y frutas del bosque, y su carácter sedoso y equilibrado en boca. Un vino joven, elaborado con Syrah, Merlot y Tempranillo, que se convierte en una opción ideal para las comidas veraniegas. Su precio es de 10,90 euros.

Relais &Châteaux Heritage Madrid Hotel Guitarra española en el cielo de la capital

En la 7ª planta de Relais & Châteaux Heritage Madrid Hotel, cuando el sol empieza a caer y los tejados se tiñen de naranja, suena una guitarra: la que pone banda sonora a las veladas del verano madrileño.

Un espacio único en el corazón del barrio de Salamanca donde tradición y vanguardia se encuentran entre faroles, vegetación mediterránea y una cocina firmada por el chef Mario Sandoval. Aquí, además, las noches de los martes y jueves adquieren una nueva dimensión gracias a conciertos en directo de guitarra española, que evocan desde los ecos del flamenco hasta los matices más contemporáneos de nuestro patrimonio musical.

Cepa 21 y José Peña La hora del aperitivo

Este ritual se hace aún más imprescindible en los días de verano ya sea en casa, en la piscina o en la playa, hacerlo a la mesa con una propuesta gourmet elevará sin duda el plan. Frescura, sabor y creatividad se unen en un pack exclusivo bautizado como ‘Mix & Match’, que incluye una botella del vino tinto Cepa 21 2022, última añada del buque insignia de José Moro, y dos conservas prémium de José Peña: mejillones fritos en escabeche y zamburiñas al natural. Una edición limitada lanzada por la bodeha de la Ribera del Duero con la que sin duda conquistar a los paladares más exigentes a través de una experiencia singular. Disponible en la tienda online tanto de Cepa 21 como de José Peña, esta edición especial invita a disfrutar del vino con libertad y a maridar sin reglas para redescubrir el aperitivo este verano, de una forma sencilla, fresca y diferente. Precio: 39,90 euros

Luna & Wanda Un capricho dulce

El 30 de julio se celebró el Día Mundial de la Tarta de queso, una ocasión perfecta para rendir homenaje y seguir disfrutando de la que se ha convertido en una de las tartas por excelencia también en agosto. La marca Luna & Wanda, acaba de abrir su tercer local ubicado en Las Salesas (c/ Belén, 2) en el que proponen su tarta de queso con diferentes sabores como: La Original, La Rubia (chocolate blanco), La Biscoff (crema Lotus), la Pistacchio, La Mestiza (dulce de leche), La Asustada (galleta Oreo) y La Intensa (chocolate 80% Valrhona).

Las de Luna & Wanda son tartas muy especiales que suelen elaborarse la noche previa a su entrega, utilizando ingre dientes frescos. Tartas que se enfrían, reposan y que, a la mañana siguiente, están listas para ser entregadas «en su punto ideal» de cremosidad y tostado. También suelen dejar algunas listas y disponibles por si algún cliente no pudo hacer el encargo. Los pedidos se realizan por reserva a través de la web o ventadirecta en tienda con unidades limitadas hasta fin de existencias. Se ofrecen en tres tamaños diferentes (12, 6 y 2 porciones) y también podemos encontrar las Lunitas, una versión para disfrutar de un bocado de estas tartas.

Hotel Urban 5*GL Cócteles con vistas

Con vistas únicas, una cuidada propuesta de coctelería y una nueva carta de picoteo firmada por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo (CEBO, estrella Michelin), la Terraza del Hotel Urban 5*GL se consolida como una de las imprescindibles de la capital. Para este verano, estrena nueva carta de 'Mordiscos by CEBO', una propuesta de platos ligeros y tapas sofisticadas para que huéspedes y clientes puedan disfrutar de su cocina, en lo más alto de la ciudad. No faltan clásicos de su cocina como la 'Croqueta de Jamón Joselito y Leche de Oveja' y 'Buñuelo de Queso Idiazábal ahumado y membrillo', así como otros bocados como el 'Mini hotdog de pulpo a feira y kimchee casero', el 'Rock & Roll de costilla de vaca y mayo chipotle' o el 'Bocata de calamares con emulsión de ajo', un homenaje al sabor castizo de Madrid.

Veuve Clicquot Cooler El picnic más exclusivo

Con la llegada del buen tiempo, Veuve Clicquot, la icónica Maison de Champagne fundada en 1772, vuelve a trasladar el espíritu Solaire y 'savoir-vivre' francés que le caracteriza en exclusivas localizaciones bañadas por el sol, invitando a redescubrir el arte del picnic como una forma de celebración refinada, espontánea y alegre. Bajo el nombre Le Picnic by Veuve Clicquot, localizaciones tan especiales como Formentor -de la mano de Four Seasons-, el hotel W de Barcelona, los hoteles Fontanille de Santa Ponsa y Torre Vella en Menorca y en el Gran Meliá Palacio Isora, ubicado en Tenerife son algunos de los lugares escogidos para disfrutar de una maravillosa experiencia brindando con referencias como Brut Yellow Label y Rosé, dos champagnes que encarnan a la perfección con ese “saber hacer” de la Maison iniciada por Madame Clicquot.

Pero si este agosto te pilla en Madrid, la casa de lujo también propone una edición limitada para llevarte a cualquier lugar. Se trata de Veuve Clicquot Cooler, una mini nevera para mantener el champagne frío durante una hora, perfecta para llevarla de picnic y fácil de transportar gracias a su asa cromada. Este diseño ha sido elaborado para durar en el tiempo y es totalmente reciclable, en línea con el compromiso de seguir los principios de la economía circular de la firma francesa: fabricada en estaño y su interior confeccionado al 100% con residuos de caña de azúcar. Disponible en color amarillo -a juego con la etiqueta de su champagne Brut Yellow Label- esta cooler se puede adquirir en El Club del Gourmet (web y tiendas seleccionadas), además de tiendas especializadas, por un precio de 60 euros.