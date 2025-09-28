110.000 euros por una figura de acción de Darth Vader: así es la colección de Star Wars valorada en más de 4 millones de euros

¿Pagarías 110.000 euros por un juguete? Es el precio por el que se vendió la pasada primavera una figura de acción, con su empaquetado original, de Darth Vader con una rareza: el sable con doble telescopio. Se trata de un récord a nivel mundial para este tipo de productos. Y no es un ejemplo aislado: es la pieza más cara de todas las que se han subastado —dos lotes hasta la fecha— de la colección privada de Star Wars más extensa y rica, la del ciudadano norteamericano Jeff Jacob. De momento, el millar de piezas, aproximadamente, que se han subastado ya de esta colección han recaudado la friolera de 2,2 millones de euros.

La fiebre por el coleccionismo es una realidad. Siempre se han coleccionado todo tipo de artículos: desde cromos hasta coches de lujo pasando por obras de arte, en función del bolsillo y gusto de cada uno. Pero la visibilidad que tiene este nicho en la actualidad no lo ha tenido en la vida. El mercado digital de segunda mano y las redes sociales han supuesto sendas ventanas al mundo para coleccionistas privados y casas de subastas, que ahora dan a conocer los artículos que ponen a la venta o tienen en su poder.

A uno se le ponen los pelos de punta viendo la dimensión de las colecciones de coches de celebridades como Bernie Ecclestone, ex magnate de la Fórmula 1, o del sultán de Brunéi, por ejemplo. Pero el coleccionismo es mucho más que coches históricos o cuadros. Y prueba de ellos son los muñecos de acción de Star Wars del estadounidense Jeff Jacob, valorados entre 5 y 7 millones de dólares. No es broma: los dos primeros lotes subastados acumulan una bolsa de más de 2 millones de euros.

Más de 5.000 piezas de Star Wars

La colección privada de Jeff Jacob ha dado la vuelta al mundo desde que decidió venderla. No es para menos, ya que cuenta con más de 5.000 piezas que empezó a reunir desde que salió, siendo un niño, en 1977, del Cooper Cinerama de su localidad, Denver, enamorado del universo creado por George Lucas. «Es como una vida entera buscando tesoros», le dijo a The Denver Post en diciembre del año pasado. «Estás buscando constantemente lo que buscas. He buscado piezas durante 15 años, y nunca sabes cuándo finalmente vas a encontrar algo», añadió en la citada entrevista, publicada cuando se abrió la puja del primer lote de su colección.

El coleccionista, que reunió miles de piezas que incluyen también juguetes clásicos de GI Joe, Transformers y otros sellos —el 80% de los artículos son de las películas de Star Wars— expuso las figuras durante muchos en el sótano de su casa: 350 metros cuadrados de estanterías llenas de Darth Vader, Luke Skywalker y compañía. Todo con su packaging original, y con el sello de garantía de la XX.

Pero Jacob, que ahora tiene 50 años, aprovechando una mudanza, ha decidido que ha llegado la hora de vender la muestra. «No quiero morir y no tener la oportunidad de ver mi colección volver al mundo», dijo Jacob al periódico de su ciudad. Puede que también me animara a deshacerse de su colección las expectativas de venta, ya que el valor de la muestra supera con creces los 4 millones de euros.

No en vano, cuenta con rarezas como algunas piezas que en su packaging muestran el título descartado de la tercera cinta de la saga: La venganza del Jedi, que finalmente mutó antes de su estreno en 1983 a El retorno del Jedi.

En una entrevista publicada por la casa de subastas Hake's, responsable de la venta de la increíble colección de Star Wars, Jeff Jacob muestra buena parte de la misma antes de deshacerse de ella.

Las figuras más valiosas de la colección

El valor de la colección de figuras de acción de Jeff Jacob es único en el mundo por las piezas exclusivas que incluye. Sobre todo, las figuras de acción de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Darth Vader producidas por Kenner que tienen un diseño de sable de luz doble telescópico, toda una rareza.

Se trata del icónico sable láser con el que pelean los personajes de Star Wars pero con un segundo bloque extensible. Según explica la casa de subastas, «en las figuras vintage de Star Wars de Kenner, el término 'Doble Telescópico' siempre llama la atención de los coleccionistas, ya que solo produjo tres figuras con esta característica: Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Darth Vader». Según Hake's, «estas tres figuras se lanzaron antes de que se modificaran —en 1977— los sables de luz para eliminar el diseño doble telescópico debido a problemas de costo y fabricación».

Por esta razón, la inclusión de sendas figuras con sable doble telescópico, el primer lote de la colección, compuesto por 311 figuras, se vendió —en enero de este año 2025— por 135.327,50 euros (1,45 millones de dólares). Y el segundo, cuya puja se cerró el pasado mes de mayo, superó el millón de euros (1.022.000 millones, 1,20 millones en dólares).

En concreto, del primer lote, la figura más cara resultó ser un Obi-Wan Kenobi de 1978 con sable de luz telescópico doble que se vendió en 105.182 dólares, casi 90.000 euros al cambio. La cifra fue superada por un Darth Vader que ha roto todos los récords para una figura de acción de producción de este tipo que haya salido a subasta: se pagaron por ella 130.095 dólares, más de 110.000 euros al cambio.

Aunque no alcanzó las mismas cifras, también es digno de mención que se pagaron unos 33.000 euros por un set de juego de acción de Jabba el Hutt de El Retorno del Jedi, uno de los personajes secundarios más carismáticos del universo Star Wars. Prueba de ello es que la puja por este set se inició en apenas 2.000 dólares y se cerró en 38.940.

MÁS INFORMACIÓN El exclusivo Ferrari vendido por 25 millones de dólares en una subasta

El tercer lote de la colección privada de Star Wars de Jacob saldrá a subasta dentro de muy poco, en el mes de octubre de 2025. Esta vez llegas a tiempo si quieres pujar por una de las figuras únicas que la componen. En este enlace puedes conocer al detalle el catálogo editado por la casa de subastas de la colección completa.