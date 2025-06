Una casa navegable de lujo única en el mundo: 5 millones de euros y 100% sostenible

En la era de las fake News, la inteligencia artificial y también de los renders, uno de esos muchos anglicismos con los que ya nos hemos familiarizado hasta el punto de utilizarlos con naturalidad para hablar de simulaciones de proyectos en arquitectura, urbanismo y hasta ... motor a menudo hay que plantearse hasta dos y tres veces, si lo que tenemos delante es real o no. Y un muy buen ejemplo de ello son las casas flotantes navegables de lujo que puedes ver en Miami. Te hablamos de ella en 2019, pero ahora ya son dos los modelos que hay en el mercado y las imágenes que dejan ambos navegando son como para volver a hablar de ellas, pero con detenimiento. El invento, que no tiene desperdicio —y tampoco un precio barato, 5 millones de euros—, lo merece.

Casas flotantes en Miami instagram @arkup.yachts

No podemos decir que el concepto de casa flotante sea novedoso. Hay ejemplos alrededor de todo el mundo de este tipo de viviendas. Seguramente, las más famosas son las casas barco de Amsterdam, una de las atracciones turísticas de la ciudad neerlandesa. Tampoco las casas flotantes y navegables son un invento reciente puesto que casi todos los tres de lujo son viviendas nómadas con más comodidades que la inmensa mayoría de pisos o chalets de nuestro entorno. Y ahí está el ejemplo también de una urbanización de lujo formada por casas flotantes como es Roanoke Reef, ubicada en Lake Union (Seattle) —hay casas que superan los 3 millones de euros—, pero lo que diseña, fábrica y vende Arkup es otra cosa porque de aspecto es lo que parece: una casa de lujo en toda regla… con la peculiaridad de que puedes navegar con ella como si lo hicieras con una yate clásico.

Es innegable el atractivo que tienen las casas navegables Arkup 75 y Arkup 50, la versión «low cost» —de barata tiene poco, como luego vamos a demostrarte—. Con ventanas panorámicas de 2,2 metros de suelo a techo dignas de cualquier mansión de La Moraleja, La Finca o Las Lomas, por citar las tres urbanizaciones de lujo de Madrid, y un interior que no parece lo que realmente es, el de una casa barco, el diseño del modelo 75 es realmente revolucionario. Tanto que apenas se ha imitado en el mercado desde que se presentó en sociedad hace ya más de un lustro.

Es una mansión-barco de lujo de 5 millones de euros

La casa barco de Arkup, cuyo valor de mercado ronda los 5 millones de euros, no tiene nada que envidiar tampoco en tamaño a muchos yates de lujo de estética tradicional. Tiene 250 metros cuadrados interiores más una terraza exterior de 150 metros cuadrados, uno de las grandes tesoros del invento porque es retráctil y está acristala. Con cuatro dormitorios y otros tantos baños, además de salón y cocina, garantiza la experiencia de un grupo amplio de personas a bordo.

Aunque las imágenes hablan por sí solas, hay que añadir otro valor añadido a la casa flotante de lujo Arkup 75: es completamente autosuficiente en lo que respecta al consumo de agua y energía. Es así gracias, por un lado, a un sistema de purificación de agua de lluvia y una capacidad de almacenamiento de 1.056 litros. Y por otro, por los dos motores insonoros que funcionan con energía solar y que aseguran cero emisiones al navegar. Además, otro secreto de la casa flotante de más de 5 millones de euros es que resiste las condiciones climatológicas más adversas —en Miami, además de mucho sol y buena temperatura también hay épocas donde el tiempo se complica mucho— gracias a un sistema hidráulico que eleva la embarcación en aguas turbulentas.

Este sistema, según la empresa, que consta de cuatro robustas patas elevadoras, puede levantar hasta 500 toneladas, pudiendo salvar así condiciones extremas en el mar y también estando amarrada a tierra.

Arkup levantado en sus cuatro patas instagram @houseyachtliving

Solo tiene un hándicap, que no es menor para quienes disfrutan de la navegación en alta mar con recorridos largos: su velocidad máxima es de tan solo 5 nudos (apenas 9,25 km/h). Pero esto no quita para que siga siendo como si una villa de lujo tuviera el barco a bordo para salir a navegar sin necesidad de bajar al embarcadero. Una villa de lujo que no paga, al menos en Miami, el impuesto sobre la propiedad, porque legalmente es una embarcación, no una casa.

Además, en el segmento de embarcaciones recreativas destaca también por otra característica exclusiva: se pueden añadir módulos extra, como por ejemplo una especie de jardín flotante con piscina, que queda unido a la casa flotante original. Cada módulo, eso sí, tiene un coste que parte de 1.300.000 euros.

Si esta cantidad es excesiva, sobre todo sumada a los 5 millones de euros de la casa navegable, puedes optar por el modelo «económico» de la marca, el Arkup 50, un nuevo diseño modular que tiene uno o dos estudios (con uno o dos baños respectivamente) y un precio de salida de 788.000 euros.