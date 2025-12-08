El astillero Riva se pasa a la construcción de viviendas de lujo, a la venta desde 3 millones de euros

El astillero italiano Riva ha decidido ampliar su negocio y al igual que otras grandes firmas del sector del motor como Bugatti, Bentley o Mercedes, se ha lanzado a dar forma al que es su primer edificio residencial, una torre en la ... que, por supuesto, plasmará su buen hacer, su amor por el lujo y la atención al detalle. La naviera fundada en los años 40 por Carlos Riva, símbolo del estilo de vida italiano que cautiva a los amantes de la navegación con sus lanchas Aquarama, construirá su primera promoción inmobiliaria en Fort Lauderdale (Florida), la capital del yatchting de Estados Unidos.

El interiorismo correrá a cargo de Guiseppina Arena riva residenze

El Riva Residenze, nombre con el que ha sido bautizado este proyecto realizado por Ocean Harbor Holdings, está en primera línea de playa, muy cerca de Bahía Mar, y cuenta con 20 plantas en las que se distribuyen un total de 36 viviendas de dos, tres, cuatro y seis dormitorios para los áticos con superficies que van desde los 200 a los 800 metros cuadrados de espacio habitable. El precio de estos inmuebles parte en los 3,5 millones de dólares (unos 3 millones de euros al cambio actual).

La decoración de cada unidad está inspirada, como no podía ser de otra manera, en las embarcaciones de la firma, por lo que no faltan materiales como la madera de caoba pulida, acero, acentos en color aguamarina y detalles cromados. La parte estructural está a cargo de Arquitectonica, mientras que el interiorismo está liderado por la reconocida diseñadora de yates Guiseppina Arena, quien atesora una distiguida trayectoria de más de 25 años y ha desarrollado con éxito proyectos en Europa, Asia y América. El Grupo Formitalia, socio inmobiliario de Riva, será el encargado de poner los muebles de las diferentes casas creados exclusivamente para este proyecto.

Hay viviendas de dos, tres, cuatro y dos áticos de seis dormitorios riva residenze

Por supuesto, el complejo , que se encuentra en un terreno de 3.000 metros cuadrados en el 3019 Harbor Drive –entre Intracoastal Waterway y la playa de Fort Lauderdale– con 60 metros de frente marítimo, incluye una marina privada para un total de seis barcos de hasta 20 metros de eslora.

Las obras comenzarán el próximo año y el edificio también contará con un rooftop con piscina infinita, salas de cine, wine room, salas de yoga y pilates, gimnasio con vistas al mar, jardín interior y más de 1.850 metros cuadrados de zonas comunes distribuidas en tres niveles. Por otro lado, tampoco faltarán servicios premium, conserjería 24 horas y seguridad.