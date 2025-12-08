Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas

El astillero Riva se pasa a la construcción de viviendas de lujo, a la venta desde 3 millones de euros

El edificio incluye viviendas de dos, tres, cuatro y seis dormitorios, así como más de 1.800 metros cuadrados de espacios comunes

Así es la primera mansión de la firma de relojes de lujo Jacob & Co que cuesta 150 millones de dólares

Todo lo que hay que saber del edificio residencial del astillero italiano Riva
Todo lo que hay que saber del edificio residencial del astillero italiano Riva riva residenze
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El astillero italiano Riva ha decidido ampliar su negocio y al igual que otras grandes firmas del sector del motor como Bugatti, Bentley o Mercedes, se ha lanzado a dar forma al que es su primer edificio residencial, una torre en la ... que, por supuesto, plasmará su buen hacer, su amor por el lujo y la atención al detalle. La naviera fundada en los años 40 por Carlos Riva, símbolo del estilo de vida italiano que cautiva a los amantes de la navegación con sus lanchas Aquarama, construirá su primera promoción inmobiliaria en Fort Lauderdale (Florida), la capital del yatchting de Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app